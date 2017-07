Se vende un millón de celulares menos y solo gama media resiste caída

En la primera mitad del año, la venta celulares no tuvo buenos resultados y se quedó sin números positivos respecto al año anterior. Según fuentes del sector, en unidades, se vendieron un millón de equipos menos: de los 4,5 millones de 2016 se pasó a 3,5 millones. El mercado argentino total se estima hoy en 12 millones, pero con un peso cada vez más importante del mercado negro, que representa 3,5 millones de ese total. En este contexto, el segmento que más crece es el de gama media, con teléfonos que se encuentran en un rango que va de los $ 5500 a $ 7500.

Con todo, se espera una recuperación para la segunda parte del año: "Tras un comienzo de año en caída, el mercado mostró una mejoría el último trimestre. Con un marzo flat, abril y mayo ya se encuentran con variación positiva respecto al mismo mes del año pasado. Durante los primero meses, el mercado de celulares no mostró signos de recuperación dadas las bajas expectativas y el bajo impacto de precios transparentes, pero acciones promocionales por parte de los fabricantes, eventos como Hot Sale y fechas especiales como Día del Padre tuvieron un impacto positivo", destacó Vanessa Aznar, Head of POS de la consultora GfK Argentina. "Se espera una segunda mitad muy fuerte en acciones, que logran apaciguar la caída de algunos meses no tan buenos estacionalmente como septiembre y noviembre. Con lanzamientos de nuevos equipos de marcas líderes, que alimentan este tipo de comportamientos", agregó.

En cuanto a segmentos, la gama media es la que viene ganando más mercado. "Los teléfonos premium no tuvieron el crecimiento de la gama media y media-alta. La gama baja (de menos de $ 3500) sigue manteniendo un porcentaje de 40% del mercado, donde se concentran todos los productos del plan del gobierno, pero tiende a achicarse. La gama media le gana participación y es una buena noticia", destacó Enrique Marchisio, director de ventas de LG Mobile.

Los equipos más caros representaron 7% del mercado en 2015, cayeron a 1% en 2016 y este año rondarían el 2,5%. "Para eso el mercado tuvo que bajar fuertemente los precios", advirtió el ejecutivo. LG, que tiene el segundo puesto en ventas detrás de Samsung, está lanzando la nueva generación de sus modelos K4, K8 y K10 y prevé comercializar el LG Stylus a partir de julio y está en negociaciones para el G6 en Navidad.

En el segmento más caro, en tanto, las novedades vinieron por la esperada llegada del iPhone –en el mercado estiman que se vendieron 20.000 unidades– y el Samsung S8.

"Cuando hablamos de la realidad de nuestra marca, tenemos una tendencia altamente positiva, principalmente por una oferta de producto y precio conveniente. En lo que va del año el segmento medio de mercado es el que más se ha fortalecido. El Galaxy J7 lidera el segmento", explicó Bruno Drobeta, mobile commercial director de Samsung Argentina. Este año, la marca presentó el Galaxy S8, con pantalla de borde a borde.

La marca Sony también acaba de lanzar nuevos productos de la familia Xperia: XA1 y L1, con valores de $ 9999 y $ 7499 respectivamente. "Sumamos un producto adicional en un segmento donde no participábamos que son los dispositivos con pantallas de 5,5 pulgadas. El segundo semestre va a ser superior porque estamos lanzando el lineal nuevo ahora y la venta se acelera. Finalmente, va a ser un año positivo comparado con el anterior", destacó Érica Molinero, directora General de Sony Mobile Argentina.

Marchisio también coincide en que tantos las operadoras como las cadenas de retail manejan expectativas de crecimiento para el segundo semestre. "Se espera mejora en el consumo en general y acciones más agresivas desde lo comercial", destacó.