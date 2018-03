Se recalienta la pelea entre aéreas y micros de larga distancia por el precio de los pasajes

La eterna disputa entre las empresas de micros de larga distancia y LAN Argentina vuelven a sumar un nuevo capítulo.

Es que la compañía aérea reflotó su promoción ‘El sueño de volar, a precio de micro’, que ya había generado fuertes desencuentros entre ambos sectores y que ahora agudiza la mala relación.

A través de estas ofertas, por ejemplo, se pueden conseguir pasajes a Iguazú por $ 1952, a Mendoza por $ 1968, a Bahía Blanca por $ 1432, a Neuquén por $ 1950 o a Bariloche por 2665 pesos.

Según explicaron a El Cronista desde la propia compañía aérea, estos valores "son los mismos que se manejan desde diciembre de 2014, por lo que no se trata de una promoción puntual para esta fecha, sino que ahora se da el período de comunicación".

En todos los casos se trata de destinos internos, y los precios que se manejan corresponde al ‘piso’ que determina la banda tarifaria, es decir los valores más bajos que se pueden ofrecer.

Además, se permite el pago de 12 cuotas sin interés, lo que hace todavía más tentadora la posibilidad de elegir el transporte aéreo por encima del terrestre.

Los valores que se manejan en el caso de los micros de larga distancia son más económicos, aunque para bolsillos en no tan mala situación se podría considerar que esa diferencia no es suficiente para evitar ahorrarse varias horas de viaje.

Para el caso de Bariloche, por ejemplo, los precios se mueven entre los $ 1600 y los $ 1900, dependiendo de la compañía que se elija y las comodidades de cada micro. En tanto, para viajar a Iguazú se deberán pagar entre

$ 1350 y $ 1800, a Mendoza entre $ 1000 y $ 1500, a Bahía Blanca entre $ 875 y $ 1100, y a Neuquén entre $ 1000 y 1400.

Las empresas de micros de larga distancia nada quieren saber con este tipo de movimientos, lo que podría generar una reacción del sector para los próximos días.

Si bien todavía no se hizo escuchar una voz oficial en este sentido, fuentes del mercado dijeron que ‘si bien la situación ya no sorprende esto no quita que nos sintamos perjudicados’.

El año pasado el cruce entre LAN Argentina y los micros de larga distancia había alcanzado su punto máximo.

Por aquel entonces los empresarios del transporte terrestre habían lanzado un comunicado en el que calificaban a la publicidad de la aérea como "engañosa y ofensiva".

Incluso, en el escrito acusó a LAN de "mofarse y denigrar a los millones de argentinos que cada día se trasladan por tierra desde y hacia los miles de pequenos pueblos, ciudades y localidades de nuestro extenso país".

El documento aseguró, además, que las empresas de micro cubren "1600 puntos en el país, muchos de los cuales están a horas distancia de los grandes centros urbanos; lejos de cualquier aeropuerto y a cuyos habitantes esta campaña ofende gratuitamente".