SanCor gestiona un crédito de u$s 450 millones para capear la crisis

Una posible solución, aunque temporal, a la crisis que apremia a SanCor se está manejando entre los directivos de la cooperativa. Según confirmó el diario UNO de Santa Fe, la empresa gestiona un crédito por u$s 450 millones que le permita salir del ahogo financiero por el que atraviesa.



Ese préstamo sería a través de un organismo internacional. Fuentes oficiales confirmaron a El Cronista la operación, que no involucraría ningún aporte del Estado Nacional. "Están tratando de conseguir financiamiento afuera. Se está avanzando con un organismo internacional de los grandes", afirmaron.



Aunque se prevé que será difícil lograr el financiamiento, dado los números del último balance de la cooperativa (que arrojó pérdidas por $ 2421 millones), es algo que SanCor ya le comunicó al Gobierno. Según afirmó Marcelo Aimaro, titular de la Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe (Meprolsafe), la láctea "debe más de lo que tiene" debido a que "ya vendió las joyas de la abuela", por lo que su situación "es insostenible".



"Estuve hablando con productores, cuyos abuelos fundaron SanCor, fueron directivos, y me dijeron que esta semana dejarán de entregar leche", agregó en declaraciones a la agencia Télam. También advirtió que "si desde la empresa no mandan señales de que algo pueden hacer para pagarles, ellos buscarán otras lácteas para llevar su leche: tienen muchas opciones: Milkaut, Molfino, Williner, Tregar, Verónica, entre otras tantas.

"El problema justamente es la falta de leche", aseguró, tras remarcar que hay productores que no cobraron los cheques de diciembre. Justamente, lo más apremiante para la cooperativa es la falta de recursos para pagarles fundamentalmente a sus proveedores y productores de leche, con lo que con el préstamo se conseguiría el oxígeno necesario.

Desde SanCor continúan sin comunicar alguna decisión oficial. Según cita el diario santafecino, la cifra del préstamo si se la pone en contexto, sería similar al pedido de endeudamiento que realizó Santa Fe para la realización de obras en toda la provincia, de los cuales la Nación solamente permitió endeudarse por u$s 250 millones.

La compañía ya obtuvo un ingreso de unos u$s 100 millones de la firma Vicentin, al venderle yogures, postres y flanes.

Como para paliar el déficit, en tanto, la Municipalidad de Brinkmann, en Córdoba, ofreció a la cooperativa mudar al Parque Industrial Regional del Noreste la planta que la empresa tiene en pleno casco urbano de esa localidad, en la que trabajan alrededor de 130 personas, cuando años atrás lo hacían unas 400 personas.

La oferta surgió de un encuentro propiciado por el Ministerio de Industria, en el que participaron autoridades de la empresa láctea, el intendente de Brinkmann, Gustavo Tevez, y funcionarios provinciales, en medio de las versiones que circularon en los últimos días acerca de un eventual cierre de la planta.



Hace unos días, el Intendente de la ciudad de Sunchales, donde la cooperativa tiene su base, Gonzalo Toselli, había relativizado la crisis y afirmado que SanCor "tiene un plan para salir adelante".



"Vi a los directivos bien plantados, reconociendo esfuerzos para poder cumplir con todo: proveedores, productores, transportistas", al tiempo que negó que se vayan a producir despidos.