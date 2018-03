Samsung retrasa salida del Galaxy S8

Samsung Electronics confirmó que no presentará su nuevo modelo de smartphone Galaxy S8, en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona que arranca el 27 de febrero y que es la feria más importante del sector. El responsable de la división de telefonía móvil de la empresa, Koh Dong-jin, lo anunció durante la presentación del informe de la investigación sobre las igniciones espontáneas en su modelo previo, el Galaxy Note 7, que llevó al fin de su producción el pasado octubre, dos meses después de su salida al mercado. Samsung presenta tradicionalmente sus dispositivos de la serie Galaxy S durante el congreso, como fue el caso del Galaxy S7 en 2016, que comenzó a vender en marzo.

El mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento del S8, que viene desarrollando a la par que investiga los incendios del Note 7, que le han costado más de u$s 5200 millones, y de los que responsabiliza a baterías defectuosas.

El Galaxy Note 7 fue comercializado en agosto de 2016, pero a principios de septiembre se los retiró del mercado tras una treintena de casos de incendios de las terminales.

Durante su intervención de ayer, Koh afirmó que Samsung ha tomado "varias medidas correctivas para asegurar que esto nunca vuelva a pasar", según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.