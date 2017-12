Ricos más ricos: la fortuna de los 500 principales más ricos del mundo creció 23%

El cierre del 2017 trae buenas noticias para los bolsillos de los "billonarios", acepción norteamericana para definir a aquellos que tienen más de mil millones de dólares en patrimonio. La fortuna de los 500 empresarios más ricos del mundo aumentó 23% este año, de acuerdo con valores publicadas en el Bloomberg Billionaires Index (BBI), que dejó en el primer puesto al fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El patrimonio acumulado por los 500 más ricos fue de u$s 1 billón (que se utilizará de acá en más en su acepción en castellano, esto es, la unidad seguida de 12 ceros) superior al registrado en 2016. Esto significa que los 500 millonarios controlan unos u$s 5,3 billones. El año anterior, la cifra era de u$s 4,4 billones.

El índice posiciona a Jeff Bezos como la persona que más ganó este año, enriqueciéndose en u$s 34.200 millones, con lo que alcanzó los u$s 99.600 millones. Ese incremento permitió al fundador de Amazon desplazar a Bill Gates del primer puesto, por lo que el creador de Microsoft quedó relegado con sus u$s 91.300 millones al segundo lugar, seguido por el financiero Warren Buffett, que atesora unos u$s 85.000 millones.

El quinto lugar, en tanto, fue para Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que acumula u$s 72.600 millones, en un año que le resultó positivo en u$s 22.600 millones. La lista se completa con el francés Bernard Arnault -propietario del grupo de artículos de lujo LVMH y el hombre más rico de Francia-, que con u$s 62.800 millones se ubica en el sexto lugar, seguido por el mexicano Carlos Slim (u$s 61.700 millones), Larry Ellison, de Oracle, y Larry Page, de Google (con u$s 52.900 millones cada uno) y por el sueco Ingvar Kamprad, el creador de Ikea, la mayor empresa de muebles y decoración a nivel mundial, que ocupa el décimo puesto con sus u$s 52.400 millones.

Dentro de los 500 más ricos, se ubican 15 fortunas brasileñas, con el empresario Jorge Lemann como líder del ranking regional desde el puesto 27, con u$s 29.500 millones. Lemann es propietario del fondo 3G Capital, que controla las compañías Heinz, Burger King y Kraft. Este año ningún argentino alcanzó el volumen necesario para figurar en el listado, que debe superar los u$s 4080 millones.

Los 38 millonarios chinos presentes en el índice sumaron u$s 177.000 millones en 2017, un aumento del 65%, que fue el mayor entre los 49 países que están representados en la lista de Bloomberg. Hui Ka Yan, fundador de la compañía china de real estate Evergrande Group, sumó a su fortuna u$s 25.900 millones, un salto del 350% en un año, el segundo más alto detrás de Bezos. La cantidad de billonarios asiáticos superó por primera vez a los estadounidenses, de acuerdo a un reporte de UBS Group AG y PricewaterhouseCoopers.

Los empresarios de los Estados Unidos son los que tienen mayor presencia en el ranking de Bloomberg, con 159 millonarios que sumaron u$s 315.000 millones, un aumento del 18%.

Entre los perdedores, en tanto, se destacaron el empresario francés del sector de las telecomunicaciones Patrick Drahi, cuya fortuna cayó de u$s 4100 millones, y el príncipe saudí Alwaleed Bin Talal, con pérdidas por u$s 1900 millones. En total, 60 "billonarios" perdieron posiciones en el ranking.