Reunión clave para dar con una solución al conflicto en la aérea SOL

Buena parte del destino de SOL Líneas Aéreas y sus 220 trabajadores se comenzará a definir esta mañana, cuando los directivos de la compañía mantengan un encuentro con el secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, para intentar definir la situación de la firma, que dejó de operar el viernes pasado.



Ayer al mediodía ambas partes ya se habían visto las caras, aunque ahora realizarán un segundo encuentro para dilucidar en qué sentido avanzan. Luego será el turno del encuentro que llevarán adelante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y los representantes sindicales de los trabajadores aeronáuticos.



A esta altura las únicas dos variables que mantienen vigencia son dos, una positiva y otra negativa para los trabajadores. La primera –sobre la que trabaja el Gobierno y que también apoya la propia SOL– es que la empresa pueda vender su operación, es decir los seis aviones que tiene –de los cuales cuatro están operativos– y sus rutas. De ese modo, quien cierre este negocio se debería hacer cargo de los 220 empleados.



Como publicó El Cronista en su edición de ayer, dos son las empresas que fueron tentadas: Vía Bariloche, especializada sobre todo en el transporte terrestre, y Air Jet, dedicada a los charters aéreos. Todavía es una incógnita qué pasará en este sentido, aunque ya nadie se atreve a descartar nada.



La opción menos favorable es la que muestra la posibilidad de que finalmente SOL cierre sus puertas y sus trabajadores deban ser indemnizados. De lado quedaron ya las variables que indicaban que la aérea volvería a operar , al menos en sus actuales condiciones, y que otras empresas del sector –en especial LAN y Aerolíneas Argentinas– se harían cargo de los trabajadores de SOL.



Un punto que no es menor dentro de esta historia es que SOL no quebró, sino que determinó el cese de actividades. A fines legales esto no es menor, ya que en caso de que aparezca la posibilidad de venta los tiempos se acortan mucho.



En tanto, para hoy a las 15 está previsto el encuentro entre los gremios y funcionarios del Ministerio de Trabajo. La expectativa de los representantes de los empleados, según dijeron las fuentes consultadas, es "irnos con algo" de esta reunión. "Si no obtenemos una respuesta firme vamos a llamar a que los trabajadores de las otras empresas aéreas pasen a formar parte de esta protesta. Será algo que se deberá debatir en asamblea, pero sin dudas es una medida muy posible", sostuvo.



La participación activa por parte del Gobierno en cuanto a la búsqueda de un comprador tiene que ver estrictamente con que es hoy la única posibilidad a la vista de que el conflicto que se generó por el cese de actividades de SOL tenga un final lo más decoroso posible, y así evitar una escalada en la protesta gremial.

El principio del fin se dio el viernes de la semana pasada, cuando el Gobierno dio de baja un contrato que Aerolíneas Argentinas había firmado con SOL Líneas Aéreas, mediante el cual la firma rosarina operaba algunas rutas que la estatal no hacía, algo que en la jerga aérea se conoce como "código compartido".



Para SOL este contrato representaba central para su vida, ya que llegó para solucionar buena parte de sus inconvenientes financieros. A esto se sumó la aparición de Air Nostrum, un socio español que llegó tentado por ese acuerdo, pero que desapareció apenas fue dado de baja por el Estado.