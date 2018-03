Regalos de San Valentín: la mayoría de los enamorados prevé gastar hasta $ 1000

Hoy se festeja San Valentín y los corazones de los enamorados latirán tanto como sus billeteras. El presupuesto que los consumidores planean gastar para celebrar este día se duplicó con respecto a 2016. Según un informe sobre ‘Tendencias Sociales y Comerciales en el Día de los Enamorados en Argentina’ elaborado por Damián Di Pace sobre una encuesta y relevamiento de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) y Focus Market, el 59% planea gastar entre $ 500 y $1000. El año pasado, la mayoría se volcó a un regalo de entre $ 200 y $ 400.



No es solo el efecto de la inflación lo que modificó su expectativa de gasto. Los obsequios elegidos también son muy diferentes a los que se regalaban.

Hoy, la mayoría (22%) de quienes festejan San Valentín se inclina por una experiencia de vida, como un día de campo, un paseo en barco o unas horas de spa. Las tradicionales flores y los bombones quedaron muy relegados en la elección dado que solo el 6% y el 8%, respectivamente, desearía recibirlos, según Di Pace.

Este cambio impacta en el gasto ya que mientras se puede comprar una docena de rosas rojas por $ 400 o una caja de bombones con un muñeco de peluche por $ 320; un paseo en velero por el Río de la Plata cuesta $ 900 o una cena erótica para dos personas con show sale $ 1200.

Otra tendencia tiene que ver con la forma de compra. Además de los shoppings y centros comerciales del barrio donde se compra la gran mayoría de los regalos (63% entre ambos), hoy gana participación la compra por internet (28%) e incluso se menciona a los outlet (4%) como lugares deseables para buscar regalos del Día de los Enamorados.

Las nuevas modalidades incluyen obsequios más despersonalizados pero cada vez más valorados. Esto se debe, según los analistas, a que quien lo elige finalmente es el propio agasajado. Las Bigbox -que son una selección de alrededor de 10 experiencias diferentes entre las que quien las recibe puede elegir solo una- duplicaron las ventas este año con respecto al San Valentín de 2016, según Débora Epifanio, gerente Regional de Marketing y Growth de la compañía. Estás propuestas tienen diferentes categorías de experiencias. Para el día de los enamorados se pagan entre $ 390 y $ 20.900, y las más elegidas son desayunos, relax (spa, masajes, tratamientos corporales), y cenas en restaurantes especiales.

Un regalo similar es el que ofrecen las ‘Gift Cards’, tarjetas con dinero cargado por el comprador, que promueven algunas tiendas para que quien las recibe pueda concurrir al local y gastar todo el saldo en las prendas o productos que desee. Cruz González Smith, CEO de la firma argentina Oh Gift Card, que emite y comercializa tarjetas para marcas como Sarkany, Swarovski y Vitamina, aseguró que en fechas como la de hoy las ventas se disparan. "Por San Valentín, en la primera quincena de febrero, la venta de gift cards creció casi un 40%, principalmente en marcas de indumentaria, accesorios y vinos, con respecto a 2016", dijo.

Aunque se trata de un festejo importado de países anglosajones, cada vez más personas se suman en la

Argentina a gastar dinero en regalos de San Valentín. Se calcula que en el país, este año hay 1,35 millones de potenciales consumidores recurriendo a tiendas a comprar regalos para demostrar su amor. El ticket promedio estimado es de $ 450. En Estados Unidos se prevé que por el día de los enamorados se gasten u$s 22.000 millones.

El hecho de que se trate de un festejo relativamente nuevo para Argentina genera que sean los más jóvenes los que se están adoptando más, en comparación a los adultos mayores. Un análisis realizado por Kantar TNS y Kantar Worldpanel indicó que dentro del grupo de 18 a 34 años, uno de cada tres encuestados considera la celebración importante o muy importante, mientras que entre tres y cuatro de cada 10 adultos de más de 35, la consideran poco o nada importante.

Tener pareja es un factor que influye en que la celebración, aunque no completamente. Hay un 18% de quienes compraran un regalo por San Valentín no lo destinará a su novio o esposa. Amantes, amores no correspondidos y ex parejas figuran entre los más mencionados como esos destinatarios fuera de una relación formal.