Reducir gastos y estaciones

En el mercado se asegura que la petrolera viene reduciendo su red desde 2014 en locales y volumen de ventas, dadas las condiciones desventajosas de comercialización en el mercado local, donde no produce crudo ni tiene refinería propia. Las fuentes explican que sus márgenes dependen de los precios que le fijen las refinerías que la ven como un competidor más que como un canal de ventas. Por eso, los esfuerzos se centran en reducir la estructura improductiva y en racionalizar gastos innecesarios. Dentro de la coyuntura actual, se ha estado trabajando en achicar la pérdida de la compañía. Así se pudo disminuir la necesidad de aportes de u$s 1,1 millones a u$s 750.000 mensuales.