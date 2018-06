Real Estate y realidad aumentada

Más allá de todos los negocios alrededor de las telecomunicaciones, la compañía está construyendo el Antel Arena, un estadio "polifuncional" capaz de albergar espectáculos deportivos y artísticos. Está ubicado a media hora del centro de la capital uruguaya y busca revitalizar la zona, algo que según Tolosa ya está ocurriendo. Comenzó a construirse en 2013 y se espera que se inaugure este año. La inversión total será de u$s 80 millones y la financiación surge de un fideicomiso. "Es un gran emprendimiento. Buscamos que sea el centro de convenciones que Montevideo todavía no tiene", afirma el presidente de Antel. La empresa ha decidido agregarle un objetivo social al emprendimiento: están construyendo un parque "que sea un entretenimiento para la gente cuando no haya espectáculos", señala.