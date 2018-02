Ratazzi: “Exportar impuestos nos descoloca para ganar mercados”

El presidente de la automotriz FIAT, Cristiano Rattazzi, manifestó hoy su confianza hacia la “hoja de ruta” que diseñó el Gobierno para reestructurar la economía y abrirse al mundo, aunque volvió a alertar que “los tributos distorsivos” siguen generando que “se exporten impuestos que nos descolocan para ganar mercados”.

Rattazzi habló al presentar el nuevo modelo Cronos en la planta de la provincia de Córdoba, acto del que participó el presidente, Mauricio Macri.

Reconoció que todavía persiste “una estructura tributaria cargada de una maraña de impuestos distorsivos” sumado a los efectos de “años de no inversión” en la infraestructura logística y de servicios que "desalientan la inversión".

“Confiamos en la hoja de ruta trazada por el Gobierno para solucionar los problemas de competitividad que arrasan la economía argentina y no se resuelven de un día para otro. Esto no se resuelve de un día para el otro y el aislamiento hoy no es un camino válido”, reconoció.