Qué piensan los jóvenes de los empresarios argentinos

El 71% de los jóvenes tiene una percepción positiva del empresariado argentino, según un informe de IDEA realizado entre mil empleados menores de 40 años provenientes de 220 empresas. El 64% de los encuestados, sin embargo, no se autopercibe como parte del mismo.

En relevamiento, titulado "La imagen del empresariado desde la mirada de los jóvenes", fue realizado por el espacio Joven de IDEA, que aglutina al empresariado Sub-40, entre julio y septiembre de este año.

En la encuesta los consultados señalaron como parte del empresariado a quienes integran el nivel jerárquico alto (CEO, directores, gerentes, etc.) de las empresas. En cambio, explicaron que no se consideran parte del mismo por tres motivos: no forman parte de la toma de decisiones (46,3%); tienen un perfil que no se asimila al de un empresario (28,9%); y no son parte del directorio, accionista o dueño (23,2%).

Sin embargo, esa autopercepción resulta más elevada según el tamaño de la empresa. Así, en el caso de las PyME's resulta 20 puntos porcentuales mayor para aquellos que trabajan en grandes empresas (59% de los primeros respondió de forma afirmativa frente al 32% de los segundos).

“En IDEA Joven buscamos ser la voz de los jóvenes profesionales que están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial y estar al tanto de sus inquietudes como de sus ganas de desarrollarse, de atreverse a ser provocativos y diferentes a la hora de proponer nuevas prácticas, formas de ver y hacer las cosas, de innovar, crear” comentó Juan Pablo Scasserra, presidente de IDEA Joven y gerente de Banca de Empresas de HSBC Argentina.

También es interesante observar las principales acciones que deberían tomar las empresas según los jóvenes: la más elegida fue que aumenten la inversión e innovación para hacer crecer al país; la segunda es un mayor compromiso con la comunidad y el medio ambiente; y la tercera es la generación de empleo de calidad, políticas de recursos humanos más flexibles y más capacitación.

Este estudio se enmarca en los aportes que realiza el espacio sobre las inquietudes y problemáticas que nos rodean en la sociedad empresarial argentina y tuvo como objetivo poder unir la visión de quien gestiona y quién es gestionado. En IDEA joven realizan el diagnóstico y apuntan a incentivar el compromiso en el otro.