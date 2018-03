Pymes: entre la esperanza por el cambio y el miedo a la caída del consumo

Entre la euforia y la esperanza por el cambio de modelo, y el miedo por el reacomodamiento económico inicial que generó un aumento de precios y un enfriamiento del consumo. Así se encuentran las Pequeñas y Medianas Empresas argentinas, según el balance que surge del ‘9º Seminario PYME’ organizado por el El Cronista y la Revista Apertura.

"La coyuntura muestra un cambio de mirada, de expectativa. Predomina que, aunque doloroso, el ajuste es necesario pero eso baja el consumo. La gente cree que viene un país mejor y un peor consumo", advirtió Fernando Moiguer, experto en marcas de la Universidad de San Andrés.

Ante esta situación, recomendó a las PYMES "estar más cerca de la gente, construir cercanía en momentos en que a las grandes firmas les cuesta acompañar" y "meter promos propias o de lo contrario no van a facturar". Jorge Lawson, director del Banco Nación, reconoció que el sector necesita un acompañamiento y por ello adelantó que el Gobierno está trabajando en la Ley de Emprendedores que será anunciada en los próximos días y luego enviada al Congreso.

Precisó que permite "crear empresas PYMES en 24 horas" y reconoció que el sector necesita además "un sistema tributario que sea sustentable. A veces, sacar un crédito para tapar un bache es prolongar la muerte", planteó y criticó que en el sistema cambiario actual "nadie analiza el talento y el riesgo del talento".

El titular de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Horacio Cornide, reconoció que queda mucho por hacer en el sector y lamentó que mientras en otros países las PYMES "son parte importante de la agenda, como la educación o salud" eso "hoy no sucede en la Argentina". Pero remarcó que "las PYMES son expertas en supervivencia, expertas en sortear tormentas" y lamentó que "hoy no haya conciencia de apuntalarlas". Pidió a la nueva gestión "dar créditos especiales" al sector y se manifestó preocupado por los despidos, ya que advirtió que eso "afecta socialmente a la gente que pierde su trabajo y al mercado de consumo".

Claus Noceti, director de Comercio Internacional y Aduanas de PWC criticó que para las PYMES "rigen las mismas normas que para las grandes empresas" para conseguir plata en el exterior. "Pareciera que hay demasiada confianza. La plata para pagar importaciones no está, pero confiamos que la plata va a venir hay confianza. El comercio exterior es un rompecabezas en pleno armado. Hay que dedicar plegarias y que empiecen a llover dólares o vamos a estar complicados", planteó.

Por su parte, el economista Matías Tombolini aseguró que "decir que los empresarios son culpables de la inflación es mentira" y consideró que la suba de precios responde ‘a una responsabilidad del Estado".

Pronosticó un dólar a $ 17,50 para fin de año y consideró que el buen clima puede terminar si las inversiones no llegan. En el panel de ‘Historias de Garage’ varios empresarios PYMES compartieron sus historias de iniciación y también expresaron su preocupación por una caída en el consumo.

Sebastián Policaro del servicio de barras móviles ‘Tomate un trago’ reconoció que prevén una caída en los eventos corporativos, por lo que se preparan para "congelar precios".

En la misma línea, Sebastián Rodríguez, director Comercial y Socio de Axcess Group coincidió en que el tema inflacionario "va a hacer poner el pie en el acelerador‘. Del panel participaron además Liliana Lampuri de Elementos Esenciales y Laura Lichtmaier de Simones.