Próximas aperturas

Tras cuatro años sin estrenos de lujo en la ciudad, en junio abrió el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, con u$s 140 millones. Este año, se inaugura el nuevo MGallery by Sofitel, frente al Palacio Pizzurno. El grupo Related, levanta el hotel boutique SLS Puerto Madero, en el Dique 1. Cerca, el grupo GNV prevé construir el hotel The Viceroy Icon Collection. Whyndham está por estrenar el Howard Johnson Plaza sobre la avenida 9 de Julio; también planea abrir un Whyndham (5 estrellas) en Villa Carlos Paz y dos Howard Johnson (de 4) en San Francisco (Córdoba) y Tandil. Hilton tiene cuatro en marcha en Pilar, Neuquén, Bariloche y Santa Fe. Accor levanta un Mercure en Salta y estrenará el Sheraton Greenville Polo & Resort en Hudson.