Productores yerbateros planean una protesta en el Obelisco o en Plaza de Mayo

Tras anunciar un "yerbatazo" que se haría antes del 15 de marzo en el Congreso, Obelisco o frente a la Casa Rosada, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) anticipó que el objetivo será "instalar la protesta a nivel nacional".



El reclamo de los productores no pasa solamente por una cuestión de incumplimientos de precios oficiales que se pagan por la materia prima, sino que también existe un "descontento general por los plazos de pago", afirmó a El Cronista Jerónimo Lagier, Director del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) por parte de la Producción.



Las protestas, que se vienen extendiendo desde hace varias semanas con cortes sobre la Ruta Nacional 14, se sustentan en que no se cumplen los precios oficiales, debido a una sobreoferta de la materia prima, por lo que los productores se encuentran reclamando la implementación de cupos de cosecha. Según plantearon, algunos secaderos están pagando $ 2 por kilo de hoja verde, aunque lo más común es que paguen entre $ 3 y $ 3,50, valores igualmente inferiores al precio oficial vigente de $ 5,10 por kilo (que se debe actualizar hacia el mes de marzo).



Por este tema, el subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Urriza, se reunió con el directorio del INYM y representantes de asociaciones del sector primario el viernes último.



Tras dicha reunión, desde el INYM admitieron que se están estudiando diversos mecanismos para equilibrar el mercado, como una extensión del período de prohibición de cosecha o la eliminación de la cosecha de verano.



En tanto, advirtió que una suspensión de plantaciones tendría efectos recién en cinco años y una cupificación de cosecha sería de difícil instrumentación. "El diálogo está abierto con el secretario de Agricultura para tratar de morigerar la oferta de hoja verde, y ampliar la demanda de yerba.



De acá a marzo tiene que haber una actualización del precio pero el principal problema va a seguir siendo el incumplimiento, que fomenta la competencia desleal", afirmó Lagier, que instó a organismos como AFIP o Rentas de Misiones a una mayor intervención.



En ese sentido, Urriza señaló que se abordaron "todos los temas que preocupan al sector" y que decidieron convocar a técnicos de la AFIP y a los representantes de todos los sectores de la cadena productiva para "trabajar en conjunto y buscar las soluciones puntuales para cada problemática", puntualizó.



Desde el INYM indicaron que la fiscalización es complicada porque muchas veces la documentación indica que las transacciones se concretaron de acuerdo a los precios vigentes oficiales, aunque en muchos casos eso no se condice con la realidad. "La ley prevé que el Instituto debe propender al equilibrio entre la oferta y la demanda para evitar distorsiones como la que vemos hoy, que hay una producción superior a la que requiere el mercado. Estamos con 250 millones de kilos que se entregan al mercado nacional todos los años hace 10 años, el consumo en realidad tiende a la baja porque no acompaña el crecimiento vegetativo. Si hay más hoja que la que se demanda, evidentemente los compradores están muy tranquilos y pagan por abajo, alargan los plazos de pago y se producen estas irregularidades", destacó Alberto Re, Presidente del INYM, según publicó el sitio MisionesOnline.



Por su parte, Cristian Klingbeil, dirigente de la APAM sostuvo que "la cupificación es algo urgente", afirmó al tiempo que destacó un cambio de actitud en Urriza, quien ya los había recibido el año pasado en Buenos Aires. "Aquella vez que fuimos no quería saber nada con cupificar la cosecha o limitar plantaciones, hoy se mostró más abierto a esas posibilidades y dijo que la Nación acompañará lo que decida el INYM", indicó. El dirigente ratificó que el "yerbatazo" sería en el Obelisco o en la Casa de Gobierno, en modo de protesta como ya hicieron otros sectores como el frutihortícola.