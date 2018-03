Productores lecheros quieren declarar el estado de emergencia

Federación Agraria Argentina (FAA) organizará una reunión de tamberos en la localidad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba, el próximo jueves 11 de febrero para pedir medidas de emergencia por la situación del sector.

El encuentro contará con la presencia del presidente de FAA, Omar Príncipe, y el referente Orlando Marino, quienes representarán a la conducción nacional de la entidad.

"El esquema de ayuda puesto en marcha en estos días por el gobierno nacional no alcanza para revertir una situación que es dramática‘, sostuvo la directora de la Comisión de Lechería FAA, Marisa Boschetti.

Denunció que "con el encarecimiento del maíz y del resto de los insumos, las compensaciones no alcanzarán para cubrir los costos".

La asamblea será organizada por los federados locales junto a las filiales cordobesas de Serrano y Jovita.

"El descontento entre los productores es tan grande que seguro habrá delegados de varias cuencas productivas", manifestó Marino, quien participó esta semana de la reunión de la Mesa Nacional de Productores Lecheros.

"Entre otros temas a resolver en lo inmediato, se debe convocar al supermercadismo a discutir los problemas del sector. Históricamente, industria, supermercados y productores nos llevábamos un tercio cada eslabón de la cadena del precio final de un lácteo", manifestó un comunicado de FAA.

También apuntó que "hoy los tamberos no participamos más que del 15 por ciento. Hay que transparentar la cadena y el Estado no puede desentenderse de esta situación. Si dejamos que el mercado acomode todo, se seguirá concentrando la actividad y desaparecemos la mitad de los productores".

Por otra parte, Boschetti sostuvo que el acuerco firmado el mes pasado entre el Gobierno, seis provincias, las cámaras industriales y los productores "no se cumple", al asegurar que "los tamberos siguen sin recibir las compensaciones establecidas en ese convenio".

"No estamos recibiendo las compensaciones acordadas por parte de la industria lechera. Estamos trabajando con costos de producción que son muy altos, y si seguimos así muchos tamberos van a desaparecer", dijo Boschetti.

El acuerdo lechero fue suscripto el pasado 8 de enero en Venado Tuerto.

Allí se estableció una compensación de precios de $ 0,40 por litro para los productores por los primeros 3000 litros producidos por la leche de enero, febrero y marzo.