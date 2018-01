Prevén continuar en el negocio lácteo

Mientras crecen los rumores de que SanCor buscaría recomprar su unidad de frescos, actualmente en propiedad de Vicentin, como una demanda de su futura socia Fonterra, en la cerealera esas versiones no cayeron del todo bien.

Fuentes cercanas a la compañía negaron a El Cronista las versiones sobre la posibilidad de desprenderse de la unidad de postres, yogures y flanes que la cerealera adquirió a mediados de 2016, por unos u$s 100 millones (representante del 90% de las acciones). "La salida no es la venta", contaron aunque también revelaron que en Vicentin estarían dispuestos a "charlar" por una posible asociación. Esto porque desde el principio la intención de la empresa fue entrar en una asociación con un jugador fuerte, en un negocio que no forma parte de su core, pero que finalmente terminó adquiriendo casi la totalidad de las acciones. De hecho, la cláusula que SanCor poseía de recompra de hasta un 39% se cayó por incumplimientos de la misma.