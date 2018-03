Preocupación por despidos en Nucete, de La Rioja

El gobierno de La Rioja y la intendenta de la localidad de Arauco, Florencia López, expresaron su preocupación por los despidos que comenzó a producir la tradicional empresa Agro Aceitunera Nucete, propiedad del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

"Vemos una actitud de mala fe por parte de la empresa", lamentó la jefa comunal de esa localidad, ya que "hubo una reunión la semana pasada con la secretaria de Trabajo" y los representantes de la firma "no plantearon" la "posibilidad de que suceda" un achicamiento importante de la planta de personal, como trascendió luego, informó DyN.

Fuentes de la Secretaría de Trabajo de la provincia y la intendenta aseguraron que esperan reunirse esta tarde con representantes de Nucete, una de las fábricas más tradicionales de la provincia, que desde hace dos años pertenece al grupo empresario del gobernador tucumano.

Tanto el gobierno provincial como el municipal manifestaron su preocupación por los despidos y hoy reclamarán para que no se eche a unas 70 personas, como anunciaron sus directivos. Las gestiones de ambos gobiernos son acompañadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

López advirtió a la prensa, además, que "la empresa ha renunciado a los (subsidios nacionales) Repro". Por eso, "entendemos que no quieren ningún tipo de ayuda", precisó.