Preocupación para SanCor: candidata a adquirla se fue por resultados

La presentación de resultados de mitad de año de la cooperativa neocelandesa Fonterra no fue lo que se esperaba. Malos resultados financieros, acompañados con la noticia de la renuncia del CEO de la compañía, Theo Spierings, después de siete años al mando.

La novedad no sería relevante para la Argentina de no ser porque Fonterra se posicionó como la principal candidata a quedarse con la también cooperativa SanCor, en su intento de resurgimiento. Si bien no hay definiciones todavía claras sobre las negociaciones, sí la cooperativa con sede en Sunchales fue dando pequeños pasos en el último año para concretar la alianza. Entre ellos, un plan de reestructuración que incluyó una reformulación del convenio laboral con Atilra, retiros voluntarios y el desprendimiento de cuatro plantas productivas. Recientemente avanzó con un acuerdo con los proveedores de materia prima para refinanciar deudas.

Todas estas medidas en pos de sellar el acuerdo con Fonterra, pero ahora la renuncia de Spierings, acordado con el Consejo de Administración, podría generar una revisión de la estrategia de la multinacional láctea. Sobre todo después de reportar una pérdida de beneficios por u$s 348 millones en el ejercicio de seis meses hasta la fecha (dejará el puesto a fin del período). El déficit se dio en gran parte por una reducción de u$s 400 millones en su inversión en Beingmate, una compañía china de preparados para lactantes. Sin embargo, el Presidente de Fonterra, John Wilson, señaló que la partida de Spierings no se relacionó con las pérdidas de Beingmate. "Todavía no está claro exactamente cuándo se hará el nombramiento para el reemplazo de Theo, pero está absolutamente claro que continuará mientras tanto impulsando la estrategia y los negocios de la cooperativa, con especial énfasis en China", sostuvo.

En SanCor, sin embargo, no todo parece definido (más cuando cualquier operación como estas debe primero ser aprobada por una Asamblea Extraordinaria de socios). Según publicó el sitio especializado eDairyNews, es posible que Fonterra no sea la única opción que maneja la láctea argentina. "Lo cierto es que SanCor maneja tres negociaciones simultáneas; además de los neozelandeses, hay una oferta concreta de una empresa con presencia en el país y otra empresa extranjera que busca desembarcar ha acercado una propuesta que también interesa", destacó. En principio, la láctea estaría convocando a una Asamblea Extraordinaria para el 6 de abril para que los asociados traten la aprobación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que se alcanzó con acreedores privados y financieros, que proponía quitas de entre el 40% y el 60% para deudas superiores a los $ 500.000. De esta forma, avanzaría con una refinanciación de sus pasivos, con la intención de ordenar las cuentas para conformar una nueva sociedad.