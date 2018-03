Preocupa a las bodegas no poder exportara Bolivia

Tras la prohibición del gobierno boliviano del ingreso de vino argentino por tres meses para proteger su industria, las bodegas mendocinas pidieron a la Casa Rosada que interceda ante la decisión de la administración de Evo Morales. El país vecino suspendió la entrega de permisos para la importación de vinos y uvas del 27 de enero al 27 de abril, en tanto dure la cosecha de la vid en las chacras de ese país limítrofe.

Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas Argentinas, dijo a NA que la decisión es "errónea" porque tanto Bolivia como Argentina y Chile son miembros de la Organización Mundial del Comercio. "Es una medida arbitraria y de discriminación que un país no puede tomar. Es una barrera al comercio", se quejó.

El anuncio repercutió en Mendoza dado que si bien las ventas a Bolivia son pequeñas en comparación con otros mercados, temen que la decisión sea imitada por otros países si pasa inadvertida para la OMC e incluso para el gobierno de Mauricio Macri.

Argentina envió a Bolivia productos vitivinícolas por u$s 1,5 millones a valor FOB y 374.902 litros de vino entre enero y noviembre de 2016, según los últimos datos relevados por la la provincia. Mendoza exporta a Bolivia tetrabrik de precio bajo y calidad buena que no son fáciles de colocar en otros mercados. "Bolivia no es un mercado importante pero son antecedentes que no se pueden sacar, por lo tanto haremos gestiones para que se cumpla lo que nos hemos comprometido a cumplir‘, dijo Pina.