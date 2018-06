Predicción millennial: cuando su jubilen, en 30 años, el 70% seguirá trabajando

Actualmente, los millennials (aquellos nacidos entre 1984 y el 2000) son el mayor segmento del mercado laboral en casi todo el mundo. Según las proyecciones demográficas, este grupo poblacional que hoy tiene entre 18 y 34 años, vivirá más, trabajará más tiempo y cambiará de empleo con más frecuencia que las generaciones anteriores. Y a diferencia de quienes los preceden, tienen expectativas más bajas de jubilarse. Según una encuesta global de la consultora Mercer con más de 6.000 casos, "el 71% de los millennials espera seguir trabajando más allá de la edad de retiro", contra el 66% de los de la generación X (35 a 54 años) y el 64% de los baby boomers (más de 55 años).

"Es un grupo generacional que, en promedio, no cree en los beneficios pensionales del Estado, pero sí está interesado y preocupado por el ahorro y las oportunidades de inversión para el futuro", destacó Ana María Weisz, directora de Bienestar en la consultora de Recursos Humanos. "Hay varios factores que explican esto afirmó Weisz: por un lado, piensan que la cobertura previsional no les va a ser suficiente; por otra parte creen que la tecnología y la mayor flexibilidad en el mercado de trabajo les permitirán seguir activos desde cualquier lugar y en cualquier momento; también saben que van a alternar en los empleos y por esto mismo no van a tener continuidad en los aportes. Y un tema no menor es la visión que esta generación tiene del trabajo como una actividad placentera y que tiene un propósito, más allá de "pagar la olla", comentó la experta.

La encuesta de Mercer, realizada entre 7.000 empleados y 600 líderes de Recursos Humanos en siete países (China, Japón, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Chile, México, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda), también indagó sobre el "grado de seguridad financiera" en cada generación. En este sentido, sólo una cuarta parte de los jóvenes de 18 a 24 años se sienten financieramente seguros, en comparación con el 55% de los mayores de 65 años.

Si bien la muestra no incluyó casos de Argentina, Weisz señaló que "los datos bien pueden extrapolarse a lo que ocurre con los millennials en nuestro país. Es más, en todo el estudio no hubo grandes diferencias en las respuestas según nacionalidad, pero sí se notaron diferencias generacionales y por género".

Las mujeres, en general, "tienen una inseguridad financiera mayor, porque su carrera laboral es más discontinua por la maternidad, y por su función de "care giving", cuidadora de sus padres mayores y otros familiares con problemas de salud, una tarea que debiera estar repartida, pero mayormente recae en el género femenino", apuntó la especialista de Mercer.

En cuanto a las herramientas para planificar el ahorro y la inversión, todas las generaciones se mostraron interesadas en su utilización, y poco sorprendentemente, son los jóvenes los más dispuestos a permitir que los aplicativos para finanzas accedan a sus datos personales. El 80% de los encuestados millennials respondió que aceptarían que estas aplicaciones guarden sus datos en línea, mientras que sólo el 42% de los baby boomers consideró lo mismo.

"Existe un preconcepto de que los jóvenes no están preocupados por ahorrar e invertir hacia el futuro, sin embargo sí lo están. De hecho son los que más usan las tarjetas de beneficios y cupones de descuentos, y valoran mucho que las empresas les ofrezcan desde planes de ahorro y retiro hasta asesoramiento financiero como parte de los paquetes de beneficios", consideró Weisz.