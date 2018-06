Por la sequía, se potenció el negocio de la instalación de sistemas de riego por goteo

A partir de la última sequía que afectó la cosecha de soja principalmente, recortando la producción casi un 30% de una campaña a otra, comenzó a aflorar entre los productores de cultivos extensivos, como posibilidad de inversión, la instalación de sistemas de riego, y más precisamente de riego por goteo, enterrado o en superficie.

El propio Gobierno, mediante el Ministerio de Agroindustria, presentó hace unos días el Plan Nacional de Riego 2018-2030, con el que se propone dar financiamiento a productores y proveedores para extender la superficie cubierta con riego de las 2 millones de hectáreas actuales a unas 6 millones.

La Resolución 108/2018 que sienta las bases del proyecto, asegura que de las aproximadamente 2 millones de hectáreas irrigadas en el país, unas 1,4 millones requieren del riego para todo el ciclo y unas 600.000 hectáreas lo usan de manera complementaria: "significan un aporte relevante para el crecimiento del producto bruto agropecuario", sostiene.

Empresas como Netafim, que se ocupan de proveer equipos de riego, confirman que la demanda está en alza. "Crecimos alrededor de un 40% en superficie en el último año. Las consultas se potenciaron por el tema de la sequía", afirmó a El Cronista Pablo Coletti, Gerente General de la firma de origen israelí que está buscando impulsar la adopción de sistemas de riego por goteo en los cultivos extensivos de granos. Según su visión, es el próximo segmento a conquistar, después de su penetración en otros cultivos en donde ya están consolidados (ejemplo sector de la vid u olivo, en Cuyo; o en la horticultura extensiva o mismo en la caña de azúcar). "El potencial en granos es enorme. Estamos trabajando para que el productor pueda entender la tecnología porque el tema que dispara la adopción, más allá de la sequía, es la visión del productor", sostiene el ejecutivo.

De hecho, entre las trabas para la adopción de este tipo de sistemas, además de la inversión que requieren (en un promedio de entre u$s 2700 a u$s 5000 por hectárea, dependiendo del tamaño del campo y la cantidad de agua requerida) y de la financiación, está el desconocimiento de la tecnología y el "animarse a probarlo". Las pruebas marcan que sean riego por goteo superficial o subterráneo, los rendimientos dan en términos generales aumentos del 20%. "Puede ser mucho más, teniendo en cuenta que no es sólo riego sino también uso de fertilizantes", destaca Coletti.

La compañía está por lanzar en el país una plataforma (Netbeat) que centraliza todo el manejo del riego, conectada con estaciones meteorológicas, sensores de humedad y recomendaciones para cada lote, destinada al productor de granos. Fue presentada en Israel en mayo y prevé su arribo al país para este año.

Con un desarrollo todavía preliminar, en comparación a otros países como Brasil o Estados Unidos, donde ya existen más de 200.000 hectáreas de riego por goteo enterrado, también incide la coyuntura económica: "Lamentablemente la demanda se frenó por la suba de tasas, porque las inversiones vienen apalancadas por financiamiento. Hasta haces unos meses el Ministerio de Agroindustria subsidiaba tasas y ahora ya no, aunque el Banco Nación está haciendo un buen trabajo. Esperemos que a partir de ahora bajen las tasas", afirmó Coletti.