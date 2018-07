Por el precio del petróleo, tambalea el sueño de subsidio cero para Aerolíneas Argentinas

En medio de un ajuste generalizado del Estado nacional, el Grupo Aerolíneas Argentinas se mostraba como la "mosca blanca". Con un camino de baja de subsidios en donde anunciaba cero pesos de apoyo estatal para 2019 y la presentación de los balances, la aerolínea de bandera entró en un proceso de turbulencias que puede complicar el aterrizaje programado.

En una reunión de la que participó la alta Gerencia, el ahora titular de la empresa el gerente general, Abbot Reynal expuso el "estrés" que significa en las cuentas de la compañía el amesetamiento de la venta de pasajes y, principalmente, el alza del petróleo que pega en la línea de flotación de la compañía.

Según explicaron fuentes que participaron del encuentro a El Cronista, Abbot Reynal fue bastante claro en su exposición y señaló que "la suba del petróleo significará un costo extra para este año de entre u$s 90 millones y u$s 120 millones", una cifra muy importante para la compañía que tiene para este año u$s 90 millones de subsidio. Así quedó expresado en la presentación que realizó el ejecutivo y a la que accedió este diario.

Si se llega al punto máximo estimado, la empresa vería difícil de cumplir con la meta de no pedir fondos adicionales para esta año y navegar sin ayuda estatal durante 2019. "No está definido. El ministro de Transporte Guillermo Dietrich está al tanto de esta situación y se van a analizar diferentes opciones", explicaron frente a la consulta de si iban a pedir más fondos.

La otra posibilidad que está en estudio es la de pedir un crédito privado. El Grupo presentó los balances y ya se encontraría en condiciones de seguir el camino que YPF transita desde hace tiempo y que este año comenzó a hacer Aysa.

Pero la situación es compleja, el barril de crudo Brent se acerca a u$s 76, su valor más alto desde 2014 y cada punto que sube el valor internacional significa u$s 6 millones más para que la aerolínea pueda operar. "El precio promedio del barril en 2017 fue de u$s 49 y el de este año ronda los u$s 74, esto cambia totalmente la ecuación en

una compañía en donde un tercio de los costos es el JP1 nombre técnico del combustible. "La diferencia se traduce en lo que pagó la compañía de combustible si comparamos julio de 2017 contra julio de 2018 estimamos que vamos a gastar u$s 12 millones más aunque vamos a consumir un poco menos".

El valor del litro de combustible aéreo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es, según la última actualización de la web oficial de la Anac que fue el 2 de julio es de $ 27,67. En enero de este año la diferencia es alrededor de $ 10 menos.

"En este contexto prevemos un semestre complicado. Aunque la venta de pasajes pueda salir del amesetamiento en la que se encuentra junio de este año está en los valores de junio del año pasado el golpe que significa la suba del petróleo no se puede absorber".