Por caída de demanda, se consiguen pasajes aéreos al exterior 40% más baratos en dólares

Cuba fue uno de los destinos con mayor rebaja; se ofreció a $ 16.000 (u$s 560), cuando suele costar u$s 1000

La fuerte depreciación del peso argentino frente al dólar desalentó la demanda de viajes al exterior. Para mejorar la ocupación de sus aviones, desde hace poco más de 10 días comenzaron a verse tarifas más bajas en dólares para volar algunos destinos, que compensan en parte, así, el fuerte alza del dólar.

Agencias de viajes consultadas, como Bibam (Avantrip y Biblos), Atrápalo, Despegar y TTS Viajes y el buscador de vuelos Turismocity notan mayor disponibilidad de asientos promocionales y, algunos de ellos, precios notablemente más bajos, con rebajas de hasta 40% en dólares en algunos casos.

"En junio se registró una caída mayor al 25% en reservas de pasajes internacionales. Y desde hace poco más de 10 días notamos que bajaron los precios en dólares hacia algunos destinos, según la fecha del viaje. Hoy se consiguen pasajes hasta un 30% más baratos en dólares que meses atrás, sobre todo a Estados Unidos y Sudamérica, pero también a América Central. No tanto a Europa, porque la demanda estuvo más sostenida", comentó Fabricio Di Giambattista, presidente de Faevyt, la federación de agencias de viaje.

Desde Turismocity aseguran que las rebajas comenzaron a verse sobre todo la semana pasada, si bien un destino puntual comenzó a promocionarse ya unos días antes. "En general, se ven precios de 20% a 30% más bajos en dólares, pero en algunos destinos llegaron hasta el 40%, como Sudáfrica, Cancún o Punta Cana. Si alguien tenía un viaje planeado, lo ideal es comprar ya, porque los asientos se están empezando a ocupar y algunos destinos suben de precio", explicó Julián Gurfinkiel, co-fundador de Turismocity.

Martín Romano, gerente General de Atrápalo, comentó que comenzó a notar rebajas hace dos semanas en dólares de 15% a 20%, sobre todo a Estados Unidos. "Los mayores descuentos se ven volando desde el interior del país, desde Córdoba y Rosario. Es buen momento para comprar porque hay buenas promociones en dólares, aunque en pesos las tarifas puedan parecer altas. Como la devaluación fue muy fuerte, en pesos sí cuestan más caros que antes, pero no ya a la par del dólar", explicó Romano.

Tanto Pablo Aperio, gerente general de TTS Viajes, como Ezequiel Pico, líder de Producto Aéreo de Bibam, explicaron que las aéreas están ofreciendo más asientos a tarifas promocionales que lo usual al registrar baja demanda, para poder ocupar sus vuelos. "De agosto en adelante, a la mayoría les está costando llenar sus vuelos; de ahí que a los pasajeros les conviene viajar porque encontrarán buenas ofertas, ya que las aerolíneas estarán más dispuestas resignar tarifas con el fin de incrementar el número de pasajeros", explicó Pico, de Bibam.

Por su parte, Marcelo Grether, director de Planificación Estratégica de Despegar, explicó cómo afectó el dólar alto a la demanda, ya que impactó "sobre todo a destinos de compras, como Chile y Estados Unidos, que en junio registraron una caída de 35% en ventas. Otros de playa, como Caribe o Brasil, tienen una caída menor, de 15% o 17%. En cambio, los corporativos se mantienen más. Pero también son afectados por la suba de la tasa de interés, por lo cual las cuotas están más limitadas. Por eso aparecen oportunidades de promociones que antes no existían porque había mucha demanda", agregó Grether.

Aquí, varios ejemplos de los bajas que hubo hasta la semana pasada, algunos de los cuales siguen vigentes. Salieron vuelos a Cuba desde Rosario, Córdoba y Mendoza por $ 16.000 (unos u$s 560) en alta temporada; suelen costar, como baratos, u$s 1000, según Turismocity. Sudáfrica se ofreció el viernes a $ 13.900 desde Ezeiza. Miami, por $ 21.000 (menos de u$s 850); Cancún, por $ 17.500 desde el interior y $ 21.000 desde Ezeiza; a Punta Cana, $ 18.000 y $ 20.000, respectivamente, y Río de Janeiro, por $ 6700 desde Córdoba.

Como excepción de Europa, que en general mantiene precios, se ofreció Barcelona a $ 19.900 hace 10 días (u$s 625 entonces) para volar desde agosto, aunque ahora ya está más caro; es un destino que solía costar u$s 1000. Y otro más exclusivo, como Islas Caimán, que nunca bajó de u$s 1500, se ofreció a partir de los $ 25.000 (unos u$s 880), según Turismocity.