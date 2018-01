Pilotos de LAN amenazan con parar si no hay acuerdo

Los pilotos de LAN Argentina podrían parar los vuelos durante 24 horas la semana próxima si no llegan a un acuerdo salarial, según acordaron en una asamblea realizada ayer en el Aeroparque porteño, que causó demoras en los vuelos. Tras el debate, los pilotos de LAN resolvieron que si no hay un acuerdo antes del martes, paralizarán esa semana la operación prevista. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) argumentó que fueron agotadas las instancias de conciliación posibles, tras meses de diálogo, y que la empresa impide el acercamiento entre las partes en la paritaria. Desde LAN prefirieron no referirse al tema.