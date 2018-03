Piden hasta $ 40.000 para ver a Paul McCartney en Argentina

Después de seis años, Paul McCartney volverá a la Argentina con tres conciertos, como parte del "One on One Tour".

Será la tercera visita del ex Beatle al país, luego de los shows ofrecidos en el Estadio de River Plate en 1993, en la gira mundial presentación de su disco "Off the ground", y en 2010 con motivo del lanzamiento de "Memory almost full".

Será su primera vez en Córdoba, ciudad que logró imponerse a Rosario como sede para esta visita, y también en el Estadio Único de La Plata.

La banda estará integrada por Paul "Wix" Wickens en teclados, Brian Ray en bajo y guitarra, Rusty Anderson en guitarra y Abe Laboriel Jr en batería, los mismos que lo acompañaron en la visita de 2010.

Como era de esperar por tratarse de McCartney, las entradas comenzaron a "volar" ni bien salieron a la venta, el miércoles pasado para clientes del Banco Patagonia, y desde el sábado para el público en general. Ya se vendieron más de 75.000, según confirmó T4f (Time For Fun), que organiza el evento, pero aún quedan. Para los shows de La Plata, van de $ 1.250 más $ 190 de costo de servicio (cabecera con acceso a campo) a los $ 3.500 más $ 525 de las plateas preferenciales.

Pese a que aún hay entradas a la venta a través de Ticketek, día a día crece la reventa por Internet, a precios que duplican o incluso triplican los originales. Pese a estar prohibida la reventa, las publicaciones surgieron antes de que se abriera la venta general, el sábado pasado, cuando sólo podían adquirirse con tarjeta del Patagonia.

Legalmente, quedan pocas plateas preferenciales y para el jueves 19 de mayo ya se agotaron los tickets para el campo VIP. Para el show de Córdoba, el 15 de mayo, ya no quedan entradas Platinum ni Gold, informaron los organizadores.

Pero en la web proliferan los tickets a la venta, de forma ilegal. El caso más llamativo, con un valor por las nubes, es el de los paquetes "Hot Sound", que a diferencia de las entradas individuales se comercializa a través de la página de Paul McCartney por u$s 1.200 (unos $ 17.640), y que incluyen una ticket para "Campo VIP" para La Plata o "VIP Platinum" para Córdoba, "Invitación a la Prueba de Sonido de Sir Paul McCartney, Recepción de hospitalidad Pre-show, Mercancía oficial de gira, Laminado coleccionable para recordar su noche y Personal de staff en el local", según detalla un sitio internacional al que redirige la página del ex Beatle.

En Internet, la reventa de estos paquetes llega a los astronómicos $ 40.000, tanto para La Plata como para Córdoba, a pesar de que aún hay a la venta en forma oficial a través de la página de McCartney. En ambos casos, aseguran que "el Pack se cambia de titularidad vía mail (...) y debe presentarlo junto con su DNI el día del show".

Proliferan, sobre todo, las propuestas de entradas preferenciales para La Plata a razón de $ 24.000, es decir, a $ 12.000 cada una, casi el triple de lo que cuestan legalmente,

$ 4.025 con service charge incluido. Hay opciones de todo tipo y ubicación, ya que son numeradas, y existen publicaciones también de dos por $ 16.000, $ 15.000, $ 13.000 y una por $ 10.000.

Desde la productora instaron a los fanáticos del artista de Liverpool a no comprar por canales no habilitados, sino sólo por Ticketek y Eden (en Córdoba), ya que así evitarán el riesgo de tener tickets truchos y quedarse fuera del show.

Aún hay tiempo para comprar los legalmente, a valores que, si bien parecen altos, lejos están de los precios de reventa, que seguramente subirán más cuando los oficiales se agoten. El show de Paul es prometedor: se espera que dure casi tres horas, con muchos clásicos de la mítica banda de Liverpool, así como varios de su etapa con Wings en los ’70 y de su carrera solista.