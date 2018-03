Petrobras anuncia inversiones por u$s 19.000 millones para este año

La compañía brasileña busca recortar una deuda de u$s 130.000 millones

La compañía estatal brasileña Petrobas (Petróleo Brasileiro) calcula que este año invertirá un 30% más en exploración, producción y proyectos de refinación y señaló que los esfuerzos para reducir deuda y conservar liquidez la están ayudando a recuperar capacidad de inversión.

El gasto de capital de Petrobras podría subir a u$s 19.000 millones en 2017, desde

u$s 14.600 millones en 2016, según dijo ayer a periodistas el presidente ejecutivo de la empresa, Pedro Parente, durante un evento en Río de Janeiro. "Las inversiones podrían mantenerse en torno a esos niveles en los próximos años si la compañía adhiere a firmes lineamientos de fijación de precios del combustible y preserva el efectivo", agregó, de acuerdo a información de la agencia Reuters.

Por otro lado, Parente destacó que la política de fijación de precios de los combustibles seguirá estrictamente los lineamientos del mercado y no las instrucciones de la política macroeconómica.

El efectivo actual de cerca de u$s 22.000 millones, cifra registrada al comienzo de esta semana, debería bastar para permitirle a la empresa asumir actividades por dos años y medio, según precisó el presidente financiero Ivan Monteiro, durante el mismo evento. Para el directivo, las estrategias gerenciales están ayudando a Petrobras a recuperar la confianza de los inversores mundiales y la capacidad de gastar inteligentemente en exploración y producción. El ejecutivo prevé que las calificaciones crediticias de la empresa, actualmente debajo del grado de inversión, subirán al menos una vez antes de fin de este año. "Nuestra posición financiera y de efectivo es una fuente de tranquilidad por el momento", dijo Monteiro a periodistas.

El CEO de la compañía busca recortar una deuda de u$s 130.000 millones, que la empresa acumuló luego de varios años de políticas estatales que complicaron sus finanzas. Las acciones preferenciales de Petrobras –los papeles de la compañía más operados en Brasil– caían ayer 0,3% a 15,45 reales. Sin embargo, en lo que va del año, la acción acumula un alza de casi 4 por ciento.

En septiembre, Petrobras prometió un gasto de capital de u$s 74.100 millones entre 2017-2021, frente a la meta de u$s 98.400 millones del plan previo, previsto para 2015-2019.