Pese al freno inmobiliario, sube el valor de los terrenos en Capital

Aunque el año comenzó con una caída de más del 40% en las construcciones nuevas en la Ciudad de Buenos Aires y un nivel de ventas de inmuebles que no despega, los precios de los terrenos continúan en alza. La expectativa de los dueños de la tierra está puesta en que los desarrolladores que no aprovecharon valores accesibles en el pasado, se decidan a comprar ante la escasez de espacios.

Pero con los precios actuales, el negocio no cierra para quienes proyectan emprendimientos. La incidencia promedio de la tierra aumentó con relación al año pasado 4,2%, y el valor del m2 de un terreno llega a los u$s 1.500, en zonas dónde los valores de venta final por m2 no se venden a más de u$s 2.500.

Según el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, los precios de la tierra van desde incidencias menores que rondan los u$s 100 el m2 hasta otras que superan los u$s 1.500. En el norte de la ciudad se alinean las cotizaciones más altas. La cotización media por m2 se ubica en Belgrano a u$s 994, mientras que en Palermo es de u$s 939 y en Barrio Norte de u$s 938.

El informe muestra que por contrapartida los valores más bajos se registran el sur de la ciudad. En La Boca, Villa Lugano y Mataderos, las incidencias promedio son de u$s 264, u$s 263 y u$s 238 respectivamente.

La zona centro de la ciudad muestra una incidencia de u$s 729 por m2, por el atractivo que evidencian los terrenos en el área por su uso comercial, hotelero, institucional o para usos mixtos.

José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, explica que el mercado de tierra con cotizaciones rígidas en dólares replica lo que sucede con el mercado de usados". "Los compradores no convalidan esas pretensiones pero los vendedores frente a la ausencia de opciones y ante la falta de apremios se muestran reacios a bajar los precios", dijo. Para los desarrolladores, la incidencia del terreno define el proyecto. "Actualmente es muy alta y se contrapone al valor de venta que está bastante deteriorado en los últimos años".

El costo sigue subiendo, con lo cual la ecuación para los que no tienen terrenos comprados hace años se hace muy complicado, por no decir imposible, obtener rentabilidad", explica Rodrigo Fernández Prieto, director de la firma que lleva su apellido. El ejecutivo agrega que esta situación podría cambiar con la aparición del crédito blando y a largo plazo para la clase media, que cambiaría la ecuación de raíz, y la industria seguro superaría ampliamente los niveles alcanzados en la última década".

Gonzalo Noguer, place maker de Nuevo Urbanismo, sostiene que "los terrenos han aumentado significativamente este último tiempo, como era de esperarse. Esto se debe a que ya no quedan demasiados disponibles para hacer landbanking", en referencia al stokeo de tierras para que se revalorice a futuro. Relata que hoy se busca terrenos que permitan llevar adelante desarrollos de gran escala y cree que "es el momento ideal para salir a comprar tierras. Es una inversión segura que permite invertir en un sector demandado". Su firma se especializa en la búsqueda de tierras sobre todo en zonas en las que hay un potencial de realizar iniciativas públicas privadas que revitalicen la zona y por efecto, el valor de la tierra.

Fernandez Prieto coincide en que "para el tipo de desarrollos ABC1 ya no quedan terrenos. Los que hay están en manos de desarrolladores que seguramente los usen para proyectos propios, en nuestro caso, los terrenos frente al dique, en Puerto Madero".

Guido Wainstein,Director de KWZ, suma que "hay zonas que crecieron mucho este año como el corredor norte de Avenida Libertador, el Distrito de las Artes y el Polo Tecnológico. Igualmente, hay desarrolladores que siempre eligen lugares donde los riesgos que asumen son menores, como Recoleta, Palermo o Belgrano".