Pese a ser más barato en febrero, se redujeron más de 30% las reservas de argentinos en Brasil

Enero fue un mes récord en visitas de viajeros argentinos a las playas de Brasil. La devaluación del peso y los altos precios de la costa local hicieron que los turistas "huyan" rumbo a destinos más accesibles.

El ente oficial de turismo brasileño, que comenzó el 2016 anunciando una proyección de crecimiento por encima del 20% de la cantidad de visitantes argentinos con respecto al año anterior.

Sin embargo, y mientras todo hacía suponer que durante febrero se iba a incrementar el ya importante número de argentinos que decidieron llegaron durante enero al vecino país por la simple ecuación de que el segundo mes del año siempre es más barato que el primero, parece que no sería así.

Un trabajo de la agencia Despegar.com, refleja que hay una caída de 35% en las reservas para este mes teniendo como destino diferentes ciudades de Brasil. La caída es comparada con la cantidad de reservas cerradas durante enero de este año.

Aunque desde la compañía especializada en turismo afirman que hay margen para que la brecha entre ambos meses se reduzca, el número no suele variar mucho ya que el promedio de anticipación con la que se planea un viaje al exterior hoy es de aproximadamente 70 días antes de la partida.

En algún punto podría haber repercutido hacia la baja la epidemia del Zika, ya que Brasil es una de las zonas más afectadas a nivel mundial por el virus. Sin embargo, la ventana de días que existe entre que se toma la decisión de ir de vacaciones a un lugar y el viaje muestra que aquellos que ya habían decidido descartar viajar al vecino país la tomaron en un momento en donde la epidemia aún no era conocida.

A la hora de analizar precios, el trabajo de la agencia explicó que los valores promedios de febrero en Brasil son un 24% más económicos con respecto a enero de este año.

Ambas quincenas de febrero, hasta el momento, presentan un número de reservas similares para Brasil, aunque para Río de Janeiro y Buzios es mejor la segunda quincena, mientras que para Florianopolis y Foz do Iguazú, la primera es la que registra mayor cantidad de reservas.

"Si bien existen menos reservas hoteleras para febrero para Brasil, ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis y Recife son las ciudades que siguen con la mayor demanda y no va a ser sencillo conseguir alojamiento a último momento ahora que se viene el Carnaval", dijo Leandro Trípodi, Gerente Comercial de Despegar.com.

Los destinos principales de los argentinos para febrero son, por cantidad de pasajeros, Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Recife y Natal.

Además de los destinos preferidos mencionados, otras ciudades comienzan a cobrar mayor relevancia en febrero y acortan la brecha con las líderes como Buzios, Natal, Porto Galinhas, Salvador, Bombinhas y Maceió. A su vez, también para febrero, irrumpen Natal, Fortaleza, Recife y Foz do Iguazú como los destinos más económicos en Brasil. Estos cuentan con buena disponibilidad.

Dormir en un hotel 3 estrellas cuesta, la noche, desde u$s 103 en Río de Janeiro; u$s 43 en Foz do Iguazú; u$s 88 en Florianópolis; y u$s 150 en Buzios.