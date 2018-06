Perez Companc redobla su apuesta energética y espera poder volver por Transener

En el regreso, el Grupo Perez Companc apunta a recuperar el tiempo perdido en el sector energético. Dividido en tres ramas de negocios, el Grupo PeCom creció en los últimos años en alimentos, con las inversiones de Molinos Río de la Plata y bodegas Nieto Senetiner, y también en el negocio agropecuario. Fueron unos u$s 65 millones de dólares en esa operación, que también contiene a una planta de molienda de soja en San Lorenzo.

Hace tres años, Perez Companc Family Group decidió volver sobre sus pasos y recompró los activos de la controvertida constructora sueca Skanska, a quien se los había vendido en 2002 cuando la firma era todavía SADE y la gerenciaba Oscar Vicente. Skanska había sido acusada del pago de coimas en la construcción de un gasoducto de TGN, denuncia que alcanzó al ex ministro de Insfraestructura Julio De Vido. Finalmente optó por salir del país y vendió sus activos a PeCom por unos u$s 60 millones

En ese momento, corría julio de 2015, PeCom decidió que se concentraría en servicios petroleros, y conformó Pecom Servicios de Energía (PSE) para forjar el regreso.

"Solo para darle servicios al sector, no para la producción", dijeron entonces y repiten ahora directivos del Grupo en diálogo con El Cronista.

En la actualidad, orientado por Luis Perez Companc, uno de los hijos de Gregorio, PeCom se propone ser el principal jugador nacional del sector. "Desde que compramos los activos de Skanska, realizamos inversiones por u$s 70 millones. Y somos uno de los tres grandes proveedores de servicios, el mayor de los nacionales, con un fuerte desarrollo en Vaca Muerta", explican. "Somos proveedores de YPF o PAE, y que quede claro, no queremos competir en lo que ellos hacen", recalcan.

En este camino, avisan que son ambiciosos. "Buscamos la manera de crecer orgánicamente, pero no descartamos pegar saltos a través de adquisiciones en el mercado de oil & gas", advierten.

Sin embargo, no es el único frente al que quiere apuntarle en materia energética. De hecho, tiene aspiraciones de otro regreso, al negocio del transporte de energía eléctrica. De concretarse, esperan la definición acerca de la privatización de Transener, dispuesta por el Gobierno, en el marco de liquidación de activos de la ex Enarsa, pero que se topa con la resistencia interna del radicalismo en Cambiemos. Perez Companc ya estuvo en Transener, una década desde su ingreso en 1993. "Allí no tenemos nada que hacer, estamos esperando que se concluya la decisión política", explicaron las fuentes.

Esta vuelta a la energía no se produce desde la nada. Desde principios de los años 80, PeCom es socia en Conuar, donde tiene una participación del 67%, con 33% de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La firma es el proveedor exclusivo de material para las centrales nucleares de Embalse, Atucha y Atucha 2. Ese know how es el que quieren volver a poner en valor, en momentos en que las restricciones de logística e inversiones determina el futuro de la energía, y en gran medida de los recursos del país, sostienen.