Pérdidas de u$s 6 M que dejó paro de Aerolineas tensa la relación con sindicatos

La relación entre los gremios aeronáuticos, en especial los pilotos, y la conducción del grupo Aerolíneas Argentinas y Austral y el Ministerio de Transporte de la Nación se tensa cada vez más.

En menos de una semana los cinco gremios aeronáuticos en conflicto (UPSA, APLA, UALA, APA y APTA) concretaron un paro de 24 horas que paralizó a todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral y afectó a unos 40.000 pasajeros que quedaron varados en aeropuertos de todo el país y del mundo. Y luego, cancelaron siete viajes al exterior.

Para la conducción de la compañía de bandera nacional, la medida de fuerza que paralizó no sólo los vuelos locales sino que dejó en tierra los aviones en el exterior fue "desmedida" y demostró una mayor agresividad de la normal.

Así lo dejó en claro el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien ayer cuestionó a los delegados sindicales por "tomar de rehenes" a los pasajeros.

En Aerolíneas y Austral estiman que el último paro que significó el cese de actividades total de la compañía históricamente sólo se frenaban los vuelos de cabotaje les significó una pérdida de "alrededor de u$s 6 millones sin contar la pérdida de confianza, porque acá podes subir a la gente en otro avión, pero en Roma no, no hay otro avión", explicó una alta fuente de la compañía a El Cronista.

La pérdida estimada correspondería a el 6,6% del total del presupuesto para 2018 que ayer, el titular del grupo de bandera Mario DellAcqua, aseguró que iban a necesitar para operar el año que viene.

Con motivo del brindis de fin de año, el presidente de Aerolíneas Argentinas dijo que reducirá a menos de u$s 90 millones el monto de los subsidios que requerirá de la administración central para su funcionamiento en 2018.

"En 2016 recibimos u$s 340 millones, cifra que se redujo a u$s 170 millones en 2017 y bajará a menos de u$s 90 millones en 2018" dijo DellAcqua.

Según el ejecutivo, esto fue posible porque se pasó de 72% de ocupación promedio a 86% en la actualidad, con un aumento del 28% en la venta de pasajes en 2017, en relación con 2016.

Para el ejecutivo el principal problema con los gremios no es la negociación salarial, algo que dice se realiza por los canales "normales" sino que entiende que el conflicto está dado por el posicionamiento político.

En la misma línea, el ministro Dietrich dijo ayer que los sindicalistas "están afectando a Aerolíneas y claramente muchos de ellos tienen un protagonismo en la vida política argentina, muchos de ellos se han declarado totalmente opuestos a que le vaya bien al presidente (Mauricio) Macri".

Como en el Ejecutivo entienden que el reclamo no son dos o tres puntos de diferencia sino que, como dice Dietrich, es político; hicieron trascender el salario promedio de los pilotos, con la intención de instalar que el reclamo es de trabajadores "ricos".

En declaraciones a la prensa, tras participar de la apertura de un Congreso Nacional de Abogados del Estado, Dietrich dijo que "nosotros trabajamos para que haya un acuerdo; lo que si, vamos a seguir condenando que frente a la no resolución de un acuerdo salarial se tome a los pasajeros de rehenes".

En ese sentido, el funcionario objetó que "cuando hay algo que no les gusta hagan una medida de fuerza, como pasó en la última audiencia, que terminaron dejando a miles de pasajeros sin poder volar. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, creemos que el daño que se está produciendo a Aerolíneas Argentina es tremendo", señaló.

En números, la conducción del grupo Aerolíneas Argentinas Austral quiere cerrar la paritaria en un porcentaje que no supere 20% con cláusula gatillo por inflación, en donde se parte de 16% a lo que le sumarían un adicional no remunerativo.

Por el lado de los sindicatos, el piso para negociar es de 27% de aumento y remunerativo.