Pentanova busca fondos para operaciones en Argentina

La empresa canadiense Pentanova Energy muestra en estos días por Europa los resultados de sus operaciones argentinas en el segundo semestre de 2017.

Sucede que el presidente de la filial argentina, Warren Levy, y el Executive Chairman, Serafino Iacono, se reunieron con inversores en Calgari (Canadá), Bogotá (Colombia) y Londres (Gran Bretaña) para demostrar compromiso con los nuevos campos que adquirieron en Chubut y Santa Cruz, a la espera de lograr fondos en próximas giras. "Las reuniones fueron muy fructíferas", definieron desde la compañía, que destacaron la visita del presidente Mauricio Macri por Suiza y Francia, "en la que fue a decir que se puede invertir en Argentina".

Pentanova cotiza en la bolsa de Vancouver y en Argentina opera Kilómetro 8 en Chubut, los campos Río Deseado Sur y Este en Santa Cruz (comprados a Roch) y tiene un 50% de Llancanelo. Allí comprometió desembolsos por u$s 54 millones en tres años. Además de Argentina, la empresa también participa en áreas petroleras de Colombia y busca fortalecer su nombre en la región con pequeñas operaciones. En principio apuestan a los campos convencionales pero no descartan apostar en un futuro a Vaca Muerta, con el gas no convencional.

En notas presentadas a los inversores, mostraron que Argentina "tiene oportunidades excepcionales tras 16 años de desinversión, con reforma tributaria y laboral" y extensión de 10 años de las concesiones.