Para el CEO de Renault, el cambio de escenario le permite "gestionar la empresa con rentabilidad"

Luis Fernando Pelaez Gamboa eligió Bariloche para lanzar la nueva pick up Oroch de Renault en el país

El mercado automotriz argentino está a la expectativa. El objetivo de alcanzar ventas por algo más de 600.000 unidades genera cierta tranquilidad en los escritorios de quienes manejan las marcas en la Argentina. Sin embargo, la falta de competitividad, en especial frente a Brasil, prende muchas luces de alerta en el sector.

Luis Fernando Pelaez Gamboa llegó a la Argentina el 15 de enero pasado para presidir la filial local de Renault.

Asegura que durante varios meses se preparó para enfrentarse a un mercado con restricciones, pero que hoy se encuentra con una plaza que tiene en su principal comprador los mayores inconvenientes. "Me preparé para vivir en un mercado con restricciones de divisas pero cambió radicalmente ya que hoy la filial pasó de ser una empresa que tenía que trabajar sobre el control de la deuda, a una que se tiene que gestionar con rentabilidad como es lo normal".

Para el ejecutivo de nacionalidad colombiana este cambio en las condiciones de mercado hicieron que "nuestro plan de productos se reactivara" y esto implica que la empresa "tiene que generar su flujo de caja, además de generar rentabilidad que te permita encarar nuevas inversiones".

Pelaez Gamboa habló con El Cronista en la presentación de la pick up Oroch, la primera camioneta que lanza al mercado la marca francesa en toda su historia. En un evento desarrollado en Bariloche, el nuevo conductor de Renault aseguró que se encontró con una empresa "sana" y que los escenarios previstos están mejorando.

"Nosotros teníamos pensado tres tipos de posibilidades: uno malo, otro estable y el tercero de crecimiento. Y nos ajustamos a la medida de la realidad. Hoy estamos camino al de crecimiento, ajustando la base a variables como los costos, precios e inflación, y aspiramos a alcanzar el 15% del mercado", sostuvo el nuevo número uno de la filial local del grupo automotriz francés. Pero así como marca un curva ascendente para la plaza argentina, el hombre que manejó la filial de Brasil entre 2006 y 2012 percibe lo contrario para el principal mercado de la región.

"Brasil nos preocupa, cayó de forma drástica; las variables de devaluación y de inflación hace que sean más competitivos y que sea más barato importar, y lo que vemos es que de un escenario estable se encamina a uno de caída", explicó.

Frente a esto, Pelaez Gamboa agregó que desde la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) le llevó al Gobierno un proyecto para modifica el valor importador conocido como Flex con Brasil para que pase de u$s 1,5 actual a u$s 1,9 o u$s 2,1.

En medio de esta situación, no se aventuró a arriesgar que exista una guerra de precios en el mercado interno pero afirmó que hace un seguimiento diario de los valores propios y de la competencia. "El precio lo manejamos de forma prudente. El incremento promedio en el año del sector es de 21% o 22%, y la devaluación fue el doble, no se cubrió todo ese tramo porque el mercado no lo permite", dijo.