Pampa busca fondos para poder financiar sus planes en la industria del petróleo

Tras haber admitido públicamente la semana pasada desde Davos sus intenciones por quedarse con los activos locales de Petrobras, el empresario Marcelo Mindlin sale ahora a buscar fondos frescos para incrementar los negocios de su empresa petrolera. Se trata de Petrolera Pampa, que pertenece al holding Pampa Energía, propiedad del también dueño de la distribuidora eléctrica Edenor y de una gran cantidad más de compañías vinculadas con el negocio de la energía.

Mindlin, quien hace ya un mes acercó una oferta de compra de Petrobras Argentina (PESA) por u$s 1200 millones, buscará captar alrededor de u$s 600 millones para financiar las actividades de Petrolera Pampa, sociedad creada en 2009 a partir de la necesidad de asegurar la provisión de gas para las centrales térmicas de Pampa Energía.

En la actualidad, la petrolera produce más de 1,7 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas y está ubicada entre las 10 mayores productoras del fluido de la Argentina, con el objetivo de alcanzar una producción de hasta 2,8 MMm3 diarios durante el primer trimestre de este año.

Hace una semana, una asamblea de accionistas de Petrolera Pampa aprobó variantes para capitalizar la sociedad con el objetivo de sumar nuevos fondos que le permitan recomponer finanzas de corto plazo y contar con liquidez para solventar sus planes de inversión.

Una de las medidas de la asamblea, cuyo texto fue publicado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es crear un programa global de valores representativos de deuda de corto plazo (VCPs), por hasta u$s 100 millones. Se elaborará en forma de Obligaciones Negociables (ON) de corto plazo, simples y no convertibles en acciones; pagarés o valores de corto plazo.

La asamblea también avaló aumentar el monto de un programa de ONs por u$s 250 millones que está a punto de vencer. Se decidió incrementar el monto en hasta u$s 500 millones.

Lo hizo "a fin de adecuar los términos del programa a las necesidades de fondos que pudieran demandar las distintas actividades comerciales que la sociedad pudiera concretar".

Por otra parte, se dio el OK para aumentar el capital social por suscripción pública en el país por hasta $ 400 millones.

Petrolera Pampa está embarcada en iniciativas para incrementar su producción de tight gas en Rincón del Mangrullo, área operada por YPF, con la cual selló varios acuerdos.

Hasta el momento, Pampa lleva invertidos u$s 300 millones en sus proyectos hidrocarburíferos en Neuquén. Y ha sido una de las beneficiarias del Plan Gas, que permite un precio de u$s 7,50 por millón de BTU para la nueva producción del fluido.