Oposición al proyecto de responsables en Internet

Más de una decena de cámaras que agrupan a industrias creativas y de generación de contenidos entre ellas la Cámara del Libro, Cámara de Publicaciones, Capif (de la música), Cadra (editoriales) y Argentonres– se manifestaron ayer contra la aprobación de un proyecto de ley que exime de responsabilidades a los ‘intermediarios‘ de Internet (buscadores, plataformas de contenidos y sitios de comercio electrónico), que ya tiene media sanción en el Senado y es impulsada por el senador Federico Pinedo.

"Se basa en el principio de no responsabilizar al intermediario porque no puede saber qué contenidos transmite, distribuye, jerarquiza y recomienda. Creemos que no es así, tienen herramientas muy complejas para hacerlo", explicó Ecequiel Leder Kremer, de librería Hernández y vicedirector de la Cámara Argentina de Librerías.

En un comunicado conjunto, manif

estaron su negativa a que los intermediarios "estén exentos de responsabilidad".