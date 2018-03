Operativo seducción: Argentina vuelve a venderse como destino turístico mundial

La Argentina creció exponencialmente como destino turístico desde 2003, batiendo récords año a año en arribos del exterior. Por un lado, el país era competitivo en precio, pero también los sectores privado y público trabajaron mucho en promocionar los destinos y se mejoraron gradualmente los servicios y la infraestructura ofrecidos, tornando más atractiva la variada oferta local.

Sin embargo, desde 2012 las llegadas comenzaron a caer y aún no recuperan lo perdido. Pero el sector no se queda quieto. Continúa trabajando con un amplio abanico de opciones para que los extranjeros vuelvan.

De hecho, este fin de semana llegaron a la Argentina 93 operadores de turismo de 30 países no cercanos a la Argentina, invitados para capacitarse en la oferta local, conocer el producto in situ y venderlo en sus países de origen.

El evento, llamado Buy Argentina, ya se realizó en el año 2000, luego se discontinuó y se hizo en 2014 y 2015, con muy buenos resultados, organizado por la Cámara de Turismo (CAT), que nuclea al sector privado; el Consejo Federal de Turismo (CFT), que reúne a los organismos de turismo provinciales, y el Ministerio de Turismo de la Nación.

"El espíritu del evento es estimular la llegada de pasajeros de países no habituales, crear nuevos mercados y, en los que ya había ventas, reforzar la presencia de la Argentina para generar más arribos", explicó Horacio Reppucci, secretario de la CAT y coordinador del evento.

Los operadores y países no fueron elegidos al azar. "Se identificó a los principales generadores de turismo emisivo; se eligieron 97 operadores de 30 países que tiene potencialidad de venta, pueden ser chicas pero con posicionamiento en América latina o grandes que no desarrollaron tanto la región por centrarse en otros mercados", comentó Reppucci. Los países que asisten al evento representan el 58% de los turistas internacionales del mundo y el 65% del gasto mundial en el rubro. Entre ellos, hay operadores de los cinco países que más dinero gastan globalmente: China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Rusia.

Por caso, China, primer emisor mundial y con un potencial enorme futuro, creció 18% en arribos al país en 2015, pese a su lejanía. De ahí la importancia del evento, que cuenta con una agenda muy orientada a conocer a prestadores locales, para generar lazos comerciales, y a vivir el destino para venderlo mejor. "Desde el Ministerio de Turismo creemos que el desarrollo de mercados no tradicionales es un punto clave para que crezca la actividad turística", explicó el ministro de Turismo, Gustavo Santos.

Los invitados llegaron el fin de semana a Buenos Aires, donde hicieron un city tour específico para profesionales y tuvieron una cena-show de tango; hoy irán a Cardales por dos noches, donde recibirán capacitación sobre los destinos del país, las diferentes opciones en distintas épocas del año, los servicios que ofrecen, y luego tendrán una ronda de negocios con operadores y prestadores argentinos. El miércoles parten a un destino elegido por tres noches con guías, donde también se contactarán con prestadores locales. El evento termina en Buenos Aires, luego de una semana, con un cóctel de despedida y un espectáculo de Fuerza Bruta.

Es muy difícil medir los resultados concretos de estas acciones en el corto plazo, ya que se suman a otras actividades de promoción. Pero sí se hacen seguimientos de las empresas invitadas, evaluando cómo incorporan el conocimiento sobre el producto que recibieron. "Propiciamos el uso de redes sociales de los invitados durante el evento, para que su círculo directo y otros profesionales relacionados conozcan más información del país. Y luego también vemos cómo reaccionan los mercados y se apuntala con reuniones en ferias y rondas de negocios en el exterior", dijo Reppucci.

Para organizar el evento, algunas aéreas invitaron a sus clientes más vendedores; los hoteles ofrecen las estadías; las provincias, los servicios de recorrido y Turismo de la Nación también colabora, de manera de poder concretar una acción que, de otro modo, sería muy costosa.