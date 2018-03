Ocho argentinos en el ranking de los 2000 hombres más ricos del mundo

Un italiano de nacimiento y argentino por adopción, y un hijo de italianos son los hombres más ricos del país. Se trata de Paolo Rocca y de Alejandro Bulgheroni quienes, en conjunto, poseen una fortuna de u$s 7700 millones y figuran en el último ranking de millonarios del mundo que publicó ayer la revista Forbes. Si bien lo hacen en puestos lejanos a los primeros, a nivel local lideran lejos el podio de los empresarios argentinos de mayores fortunas.

En el caso de Rocca, llega a losu$s 4400 millones, y Forbes lo ubica en el puesto 401 entre 2403 millonarios de todo el mundo. En tanto, Bulgheroni ocupa el lugar 581, con u$s 3300 millones en su cuenta bancaria.

Al respecto, Rocca, el hombre más rico del país, llega al ranking como ciudadano italiano y bajo el nombre completo de Paolo, Gianfelice Rocca. NIeto de Agostino Rocca, quien fundo su imperio industrial en Argentina en 1945, luego de ayudar a crear la industria del acero en Italia, en 1930.

Según Forbes, el Grupo Techint es un conglomerado multinacional ítalo-argentino con sedes centrales en Milán y Buenos Aires, líder en producción de acero de América Latina y el mayor productor global de tubos sin costura, usados principalmente en la industria petrolera. Emplea a 60.000 personas y genera ventas anuales por u$s 25.000 millones. Paolo Rocca es CEO del grupo.

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Milán antes de ingresar al Harvard Business School.

En el caso de Alejandro Bulgheroni, es hijo de un inmigrante italiano que en 1948 comenzó en el negocio del petróleo en Argentina. Es actualmente Chairman de Bridas Corp, conglomerado energético donde su familia controla el 50% del capital, mientras que el otro 50% está en manos del holding asiático China’s National Overseas Oil Co. Ambos también son dueños de Axion Energy, nacida tras la compra de los activos locales de Exxon Mobil en 2010. Además, controlan el 40% de Pan American Energy (PAE).

Fuera del ámbito energético, Bulgheroni posee inversiones en el sector agroindustrial en Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Europa. Màs específicamente en el negocio lácteo y en vitivinicultura.

Pero no son los únicos argentinos ranqueados por Forbes. También figuran Eduardo Eurnekian en el puesto 935 con u$s 2300 millones. Le sigue Alberto Rommers, en el puesto 1041, con u$s 2000 millones, y Gregorio Pérez Companc (1367), con u$s 1500 millones. Además están nombrados, aunque en puestos lejanos, Jorge Brito, con u$s 1300 millones; Eduardo Costantini, con u$s 1000 millones y Marcos Galperin, también con u$s 1000 millones. Si se suman las fortunas de los ocho argentinos que figuran en el ranking se llega a los u$s 16.800 millones, una importante cifra aunque muy lejana a los u$s 86.000 millones de Bill Gates, líder por 18ª vez el ranking de multimillonarios de Forbes que este año incluye a otros 2043 personas, todas con fortunas superiores a los u$s 1000 millones.

Al cofundador de Microsoft le sigue, en el segundo puesto, el magnate financiero estadounidense Warren Buffett, dueño de la firma Berkshire Hathaway, quien posee un patrimonio de más de u$s 75.600 millones. Buffett desplazó de ese puesto al español Amancio Ortega, accionista mayoritario de la firma textil Inditex, que ocupa ahora el cuarto lugar, dos puestos por debajo del ranking del año pasado, con u$s 71.300 millones. En tanto, Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del diario

The Washington Post, fue quien más dinero ganó este año, lo cual le permitió subir dos puestos y situarse en la tercera posición, al incrementar su fortuna en u$s 27.600 millones. La quinta posición es para el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con u$s 56.000 millones, 11.400 millones más de lo que se calcula que tenía el año pasado.

Le siguen el millonario mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim, con una fortuna estimada de u$s 54.500 millones. Luego se encuentra Larry Ellison, de la tecnológica Oracle, con u$s 52.200 millones, y los hermanos Charles y David Koch, del grupo que lleva su nombre, con u$s 48.300 millones. En la lista figura también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ocupa el puesto 544, con una fortuna de unos 3500 millones de dólares que proviene de más de 19 países (el 85 % de su patrimonio se encuentra en EE.UU.).