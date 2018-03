OPA de Fintech sobre acciones de Telecom Argentina

Fintech Telecom lanzó ayer una Oferta Pública de Acciones (OPA) sobre las acciones clase ‘B’ de Telecom Argentina que se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La oferta es de $ 46 pesos, se informó en un comunicado.

La OPA no abarca las acciones clase ‘C’, que se encuentran en manos de los accionistas principales.

En octubre pasado, la Argentina rechazó la venta de la empresa que controla Telecom Argentina al fondo estadounidense Fintech, pues consideró que la firma no reúne los requisitos para brindar el servicio de telecomunicaciones.

Sin embargo, el Gobierno de Mauricio Macri sostuvo en varias oportunidades que está dispuesto a que avance esta negociación, por lo que se estima que en pocos meses la venta de Telecom Argentina a Fintech debería estar cerrada.

Telecom Italia había acordado en 2013 la venta del 68% de Sofora, la sociedad que controla a la empresa de telecomunicaciones argentina, por u$s 960 millones, pero el negocio estaba pendiente de la aprobación del ente regulador argentino.

Mientras tanto, Personal –la firma de telefonía celular de Telecom– reportó ayer "avances significativos" en su plan de modernización de su red móvil, lo que redundará en "mejoras sustanciales" en el servicio que brinda a sus clientes, con una inversión estimada en 60 millones de dólares.

La firma dijo que inició "la migración del núcleo de su red móvil desde una solución tradicional de hardware especializado por función, hacia una infraestructura con servicios virtualizados", una de las tecnologías más modernas que hay en el mercado.