No subirán ahora tasas para vuelos internacionales: ¿bajan los pasajes?

El Gobierno decidió suspender hasta fin de año el aumento previsto para dos tasas que pagan las aerolíneas que realizan vuelos con origen o destino internacional, lo que podría impactar en el precio de los pasajes. Se trata de las tasas de Apoyo al Aterrizaje y de Protección al Vuelo en Ruta que cobra la Empresa Nacional de Aviación Civil (EANA).

La medida de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) -que depende del Ministerio de Transporte- fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Apunta a contener los precios de los pasajes internacionales e impulsar la actividad del sector.

“El Gobierno Nacional ha decidido impulsar una política de expansión de la actividad aeronáutica, con el objetivo de acercar progresiva pero sostenidamente a nuestro país el número de pasajeros por habitante que se registran en la mayoría de la Región Latinoamericana, muy superiores a la de la República Argentina”, resalta la Resolución 530/2018.

En este sentido, explica que resulta “fundamental” para lograr este objetivo incentivar tanto el número de operaciones de las empresas internacionales que ya operan en el país, como "alentar la incorporación de nuevas empresas internacionales al mercado".

De acuerdo con la medida, esta suspensión redundará en beneficio de todos los usuarios, no sólo por la ampliación en la oferta de los vuelos internacionales, sino también por el consiguiente impacto en los precios de los pasajes aéreos.

¿Bajan los pasajes?

Consultados por el El Cronista, desde el blog Promociones Aéreas señalaron que los precios no van a bajar, sino que más bien no van a subir. “La noticia es buena en cierto modo porque los pasajes no van a aumentar a costa de estas tasas, pero no creo que vayan a bajar”, señaló Matías Mute.

“La suba y baja del precio de los pasajes va a estar condicionada por el dólar principalmente y por la oferta y la demanda”, añadió. En esta línea también juega un rol importante el precio del barril de petróleo, que –se estima- continuará en alza durante el segundo semestre de este año.

La medida, que empezó a regir el pasado 1° de julio y se extenderá hasta el día 31 de diciembre de 2018, aplica a todas las líneas aéreas que realicen vuelos con origen o destino internacional que aterricen o despeguen en y desde el territorio argentino.