"No creo que este año se vuelva a dar un aumento de tarifas"

Maurizio Bezzeccheri llegó a la Argentina hace poco menos de cinco meses y le tocó vivir las dos partes de la historia de los últimos años de Edesur. A su arribo debió lidiar con la política de tarifas congeladas impuesta por el kirchnerisimo, y ahora deberá enfrentar una nueva etapa, con un marco legal diferente, aunque con la obligación de poner fin a los serios inconvenientes en la prestación del servicio.

"En esta etapa del país es importante mirar y entender que el sistema anterior no dio los frutos esperados. El nivel de inversión tanto en generación como en distribución no fue suficiente como para mantener un servicio de calidad", sostuvo en diálogo con El Cronista.

– ¿Cuál fue la inversión que llevaron adelante en los últimos años?



Después del desastre que ocurrió con la provisión eléctrica en el verano 2013/2014, ese último año invertimos $ 2500 millones, el mismo monto que en 2015. Pero estas inversiones tiene un tiempo para llevarse a cabo, primero, y después para entren en la operatividad. Además, considerando las extensiones en la red, y no habiendo hecho inversiones en los 10 años anteriores, es evidente que no se puede recuperar en dos años una inversión. Ahora tenemos los dos años de emergencia energética en el que prevemos una inversión de $ 2000 millones, que solucionará otra parte del problema, pero esto es parte de un proceso.

¿Un proceso de cuántos años?

Con las inversiones de este año, sumada a la de 2017, ya luego se podrán ver mejoras adicionales en el servicio. El objetivo en cuanto a interrupciones del servicio es alcanzar lo que está pautado en el contrato de concesiones, de una media de 10 horas. El tema no se puede resolver sólo desde las inversiones y modernización de la red. También se debe tener una vertiente sobre el lado del consumo. La capacidad de un hogar debe ser de 10Kw de potencia. En mi casa de Italia, por ejemplo, yo tengo 3Kw. Esto se debe acompañar también con una educación sobre el consumo sustentable y responsable de la energía. Por otra parte, muchos clientes trasladaron todas sus instalaciones a gas a eléctricas, algo que también tuvo mucha incidencia. No hay red que se pueda diseñar para soportar un consumo al tope de los 10Kw.

¿Hubieran anunciado inversiones si no había ajuste tarifario?

Las inversiones se dan ahora porque hay un marco regulatorio en el que se puede tener cierta previsión. Un ciudadano no toma la posibilidad de un pago en cuotas si no tiene la certeza de que va a tener un ingreso de dinero determinado. Para poder hacer una inversión se debe tener una esperada certidumbre del dinero con el que se contará. Esto corre tanto para nosotros como para cualquiera. No quiero analizar esto en términos de culpas. Pero el régimen regulatorio que ahora cambió era válido hace 10 años y después se fue distorsionando, por lo que no creaba la seguridad de ingresos ni en tiempo ni en cantidad para pensar en inversiones.

¿Hacia adentro este cambio les modifica algo?

Ahora se debe revisar el balance de la empresa, para analizar temas como deudas; tenemos que reordenar el balance. Es necesario para llevar adelante las inversiones, porque si tenemos un balance más ordenado y previsible en términos de flujo, permite tener mayor credibilidad.

¿Cree necesario un nuevo aumento de tarifas para este año?

No, no creo que este año se vuelva a dar otro aumento de tarifas.

¿Porque no hará falta o porque el Gobierno no lo dispondrá?

Estamos en una situación de emergencia y es evidente que en los próximos dos años todo el mundo tendrá que hacer un esfuerzo adicional. Las empresas de distribución no repartimos dividendos desde hace mucho tiempo. El último fue en 2009, y fue una porción pequeña. Nosotros tenemos que hacer nuestro sacrificio, pero tiene que ser compartido con los consumidores y e Gobierno.

¿La situación de la repartición de dividendos podrá cambiar con las nuevas tarifas?

Si miro a los próximos dos años creo que no, sobre todo teniendo en cuenta del nivel de inversiones que tenemos comprometido para el país. El flujo de caja que se va a generar no será suficiente casi ni para cubrir ese monto, por lo que no podemos pensar en repartir dividendos. Yo aterricé hace algo menos de cinco meses a la Argentina y a la empresa y se percibía una sensación de frustración en la que muchos ya estaban envueltos; no había una perspectiva de cambio.

¿En dos años Edesur será una empresa normalizada en cuanto a la prestación del servicio?

Si, aunque desde ya en el medio irán apareciendo inconvenientes que deberán ser solucionados. Nuestro compromiso es solucionar esto lo más rápido posible. Pese a que los problemas continúan y eso está a la vista, entiendo que este año el tema de los cortes algo mejoró respecto de años anteriores. Esto tiene que ver con las inversiones que se vinieron haciendo.