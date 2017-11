Ni la Coca Cola ni el Viagra, el Iphone es el producto más rentable de la historia

La fórmula secreta de la Coca Cola no fue suficiente, como tampoco los efectos "milagrosos" del Viagra o el Prozac ni la revolución que generó la llegada del Windows de Microsoft. Es el Iphone el producto que se queda con los laureles porque arrasó con los casos más exitosos de la historia y obtuvo el título del "más rentable de todos los tiempos".

Así al menos lo determinó una investigación de la BBC, que concluyó que el año pasado las ganancias que obtuvo Apple por la venta de sus celulares alcanzaron los u$s 44.000 millones. Es decir, casi u$s 1.000 millones cada 8 días.

El cálculo se basa en que en 2015 los ingresos de Apple superaron los u$s 230.000 millones, y la compañía señaló que dos tercios provenían de la venta de iPhones (unos u$s 155.000 millones). La firma no revela el costo de producción y venta de sus productos por lo cual dificulta el cálculo para determinar las ganancias. Pero los beneficios generales de la empresa el año pasado fueron u$s 53.000 millones, las ganancias más altas que una firma consiguió en la historia sin intervención estatal.

Por lo tanto, si dos tercios de las ventas de Apple corresponden a los iPhones, la misma proporción de las ganancias deberían vincularse a esos teléfonos. Sin embargo, la BBC cree que los celulares son responsables de aportar más ganancias que otros productos de la compañía, aunque tampoco la totalidad. Así, estima que los beneficios que generaron los iPhones se ubicarían en un punto intermedio de u$s 44.000 millones.

En este análisis, la BBC descartó tomar en cuenta el margen de beneficio obtenido por la venta de cada unidad porque para productos físicos como el iphone es imposible competir contra uno digital, como la descarga de una canción o de una aplicación ya que los costos de producción de copias son mínimos y por ello el margen de beneficio es enorme.

Por eso, se tomó en cuenta los grandes casos de éxito en la historia de los negocios de firmas internacionales pero en cuanto a los ingresos que genera en volumen durante toda su vida útil.

El Viagra fue responsable de u$s 1.700 millones de los u$s 49.000 millones de ingresos de Pfizer el año pasado. Aunque fuera pura ganancia -y según la BBC, claramente no lo es- el iPhone reúne ese monto en dos semanas.

La competencia con la Coca Cola es también difícil de hacer pero clara en cuanto a resultados. La compañía asegura que vende 1.900 millones de bebidas al día, lo que significa que cada 10 horas vende más latas de Coca que todos los iPhones vendidos en la historia. Pero una Coca Cola es mucho más barata que un iPhone y el costo de logística para que se consuma en todo el mundo es enorme. Las ganancias de la compañía rondan los u$s 1.000 millones al año por toda la gama de productos, por lo que aunque se trata de una bebida que se vende desde 1886, no parece posible que haya recaudado los u$s 44.000 millones de ganancias de los iPhones.

La competencia podría hacerse contra Microsoft que recibió u$s 55.000 millones en pagos por licencias de software, la mayor parte de Windows y Office. En los últimos años, la firma de Bill Gates reportó unos u$s 20.000 millones de ganancias, por afrontar gastos de reestructuración pero tuvo ganancias de u$s 80.000 millones antes de que iPhone fuera lanzado en 2007 y más de u$s 150.000 desde ese año. Por lo tanto, tomados juntos, Windows y Office serían la competencia más cercana a los iPhones.