Neuquén aprueba el canje entre Shell y la petrolera de Galuccio

Neuquén aprobó el canje de activos que acordaron Vista Oil & Gas, la petrolera que fundó el exCEO de YPF Miguel Galuccio, y Shell. La operación implicó la adquisición, por parte de O&G Developments (subsidiaria de la angloholandesa) de 18 kilómetros cuadrados netos del bloque Coirón Amargo Sur Oeste, equivalentes al 35% de esa operación de hidrocarburos no convencionales. En la misma transacción, Shell Argentina transfirió a Apco -filial de Vista- el 100% de sus derechos en el área Águila Mora, que representan una participación del 90%. Además, acordaron el desarrollo de inversión en infraestructura por u$s 10 millones.

Con este swap, Shell incrementó su participación en Coirón Amargo Sur Oeste al 80% y se mantiene como operadora. El resto se reparte entre Apco y la estatal neuquina Gas y Petróleo, con 10% cada una. Junto con la aprobación, el Gobierno provincial concedió la explotación del bloque por 35 años.

"Los resultados preliminares de los pozos perforados en Vaca Muerta y de los pilotos de producción temprana fueron positivos y favorables, comparadaso con otros activos de la misma clase. Continuaremos con inversiones en los proyectos no convencionales en Neuquén", manifestó Sean Rooney, titular de Shell Argentina, a través de un comunicado.

En Águila Mora, en tanto, Apco (Vista) tiene ahora el 90% de los derechos y se convirtió en el operador. G&P mantiene el 10% restante.

Este año, Shell anunció una inversión de u$s 1500 millones en Vaca Muerta, en el marco de un plan de aceleración de sus operaciones en la Patagonia. Proyecta pasar de sus, en ese momento, 4000 barriles diarios de crudo a los 40.000 en 2020. La mayoría del desembolso anunciado se focalizará en el bloque Sierras Blancas-Cruz de Lorena.

Vista es la petrolera que conformó Galuccio tras salir de YPF. Lo acompañaron excolaboradores suyos en YPF: Juan Garoby, Pablo Vera Pinto y Alejandro Cherñacov. En agosto del año pasado, la empresa hizo su salida a la Bolsa de México. Recaudó u$s 650 millones. Constituida como una Sociedad de Propósito Específico de Adquisición (SPAC, por su sigla en inglés), este tipo de empresas no posee activos propios. Se conforman para levantar capital y, si en dos años no cumple con su plan de negocios, deben devolver el dinero.

Su primer objetivo fueron los activos de Sinopec. Pero el viraje de la petrolera china -había decidido irse del país y revirtió esa postura- congelaron las negociaciones. Vista, luego, le compró Petrolera Entre Lomas (Pelsa) a Pampa y Apco, a Pluspetrol. Las operaciones sumaron u$s 800 millones. Vista las cerró gracias a un préstamo puente, de u$s 260 millones, otorgado por los bancos que habían organizado su IPO. Para entonces, al proyecto de Galuccio, ya se había sumado Gastón Remy, exCEO de Dow, quien asumió como gerente general de Vista Argentina.