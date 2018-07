Netflix sumó menos clientes de lo previsto y cayeron acciones

La plataforma digital de contenidos audiovisuales Netflix anunció que en el segundo trimestre de 2018 sumó 5,15 millones de suscriptores, una cifra que se quedó muy lejos de su estimación para estos tres últimos meses, en los que preveía añadir 6,2 millones de usuarios nuevos, según informó la agencia EFE.

Además, la compañía publicó sus resultados correspondientes al primer semestre de 2018, en el que ganó u$s 674,5 millones, un 176,7 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se anotó u$s 243,8 millones.

Entre enero y junio, la firma con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) obtuvo ingresos por u$s 7.608 millones, una cantidad muy superior a los u$s 5.422 millones obtenidos en el mismo tramo de 2017.

Con estos datos, los accionistas de Netflix se embolsaron en los últimos seis meses u$s 1,50 por título, un importe que sobrepasa los u$s 0,55 que se anotaron en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los nuevos suscriptores inscriptos de abril a junio en Netflix, un dato que los inversores de Wall Street estudian con detenimiento cuando la empresa publica sus resultados, 4,47 millones correspondieron al mercado internacional, mientras que 670.000 se registraron en Estados Unidos.

"Tuvimos un fuerte pero no estelar segundo trimestre, que terminamos con 130 millones de suscriptores", admitió Netflix en un comunicado.

"El video en internet está creciendo globalmente y somos afortunados de ser uno de sus líderes", añadió la compañía, que además anticipó que para el tercer trimestre esperan 5 millones de suscriptores nuevos, de los cuales 4,35 millones corresponderían al mercado internacional.

Los resultados trimestrales de Netflix fueron mal recibidos por los inversores y sus títulos cayeron en torno a un 13% en las transacciones electrónicas posteriores al cierre del mercado de Wall Street.

Netflix es el líder en la distribución y producción de contenidos digitales en todo el mundo, un sector que creció de manera muy importante en los últimos años y al que se han sumado otros gigantes tecnológicos, como Amazon.

La competencia parece que aumentará en los próximos meses, ya que tanto Disney como Apple han confirmado su intención de entrar en el negocio del "streaming" (emisión en línea) de series y películas.

Los resultados trimestrales de Netflix llegan apenas unos días después de que se conocieran las nominaciones para la 70 edición de los premios Emmy, los más importantes de la industria televisiva, en las que la plataforma digital encabezó las candidaturas con 112 menciones.

Netflix superó, de esta manera, a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo estadounidense, pero que este año consiguió 108 menciones.

Un artículo de The Economist publicado a finales de junio pasado aseguró que Netflix gastará a lo largo de este año entre u$s 12.000 millones y u$s 13.000 millones en la producción de contenidos televisivos.