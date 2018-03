Netflix planea invertir u$s 5000 millones para duplicar producción propia

Tras registrar el mejor desempeño bursátil de su historia durante 2015, Netflix tiene ambiciosos planes de crecimiento que pondrá en marcha este año. El más importante tiene que ver con lograr grandes beneficios que hasta ahora no venía generando. Ocurre que los inversionistas de la compañía se venían manteniendo tranquilos a pesar del bajo nivel de rendimiento que ofrecían las acciones de Netflix porque el director ejecutivo y CEO de la empresa, Reed Hasting, les venía asegurando que las cosas cambiarían tras completar la expansión global.

Este hito ocurrirá en 2016, con la llegada del servicio de video online a más de 100 mercados, incluidos China, India e Indonesia, entre otros países.

Esta iniciativa está incluida en los planes de inversión por u$s 5000 millones en contenidos, cifra que representa más del doble del presupuesto estimado por el canal HBO.

La empresa también duplicará su producción de series originales, además de debutar en el formato de los "talk show". Si todo va según lo planeado, Wall Street espera que las ganancias lleguen a más de u$s 500 millones en 2017.

Los beneficios, sin embargo, han sido relativamente bajos desde que salió a bolsa hace casi catorce años.

Este año, las utilidades serán de u$s 137 millones, según el promedio de las estimaciones recopiladas por Bloomberg. A partir de ahí, el mercado proyecta que podrían escalar hasta u$s 535 millones en 2017 y superar los u$s 1000 millones en 2018. La clave está en seguir creciendo en suscriptores para cubrir sus inversiones, algo que dado su atractivo para los usuarios no debería ser un problema, opinan los expertos.

En la actualidad, Netflix está ya en más de 60 países después de llegar a Japón, Australia y el sur de Europa durante 2015. No ha confirmado el número de suscriptores, pero las proyecciones de octubre son que añadió alrededor de seis millones en Estados Unidos y 11 millones en el resto del mundo en 2015, alcanzando los 74,3 millones en total.

En el caso de América latina, el servicio de películas y series online ya tiene más de cinco millones de usuarios y, según la propia empresa, la Argentina es el tercer mercado donde se lanzó el servicio a nivel mundial, y el primero en español.

De hecho, a fines del año pasado Reed Hastings, CEO y mentor del servicio que revolucionó la forma de ver series y películas, estuvo en el país, donde anunció que la empresa tiene un fuerte interés por producir y grabar en la Argentina. "Es una posibilidad muy firme", dijo en ese momento. "Estamos buscando proyectos locales, pero siempre tratando de hacer un lanzamiento global. Deben ser historias con un contenido internacional", finalizó.