Necesidad de inversión en aeropuertos latinos

Latinoamérica y el Caribe tendrán que invertir en aeropuertos u$s 53.150 millones para 2040 a fin de adecuar su capacidad al incremento de pasajeros, que llegará a los 1100 millones anuales al final de ese período, según un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) difundido ayer.

El documento "Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina al 2040" detalló que actualmente están en ejecución u$s 13.000 millones en obras. No obstante, unos u$s 25.545 millones deberán ser invertidos antes de 2026, debido a la falta de capacidad del sector.

El estudio precisó que más del 80% de las inversiones estarán dirigidas a aeropuertos de gestión privada. México, con proyectos por u$s 16.969 millones; Brasil, (u$s 11.389 millones) y Colombia (u$s 8.538 millones) concentran el 70% de las inversiones requeridas, seguidos por Perú y Chile.

El estudio de CAF, contempla 220 proyectos entre nuevas terminales, pistas y mejoras en instalaciones aeroportuarias.

Según el informe, el tráfico aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe registró un crecimiento promedio anual del 8% en la década 2006-2015, en la que dobló el número de viajeros, al pasar de los 162 millones en 2006 a 322 millones en 2015, y la tendencia continúa en alza.