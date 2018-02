Natura & Co, nueva marca corporativa

Natura, Aesop y The Body Shop anunciaron la nueva marca corporativa del grupo: Natura &Co. Según las firmas, el nombre remite a la marca que da origen al grupo pero también trae elementos que expresan la construcción colectiva de esa unión. El "&" representa la conexión, formando un sentido de comunidad, mientras el "Co" sintetiza la conexión, colaboración, cocreación y coexistencia. Natura, Aesop y The Body Shop siguen operando de forma independiente, con sus propios CEOs y Comités Ejecutivos; pero con esta nueva marca corporativa consolidan un grupo de cosméticos global, multicanal y multimarcas