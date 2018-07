Nace gigante del aire: Boeing tomó el control de Embraer

La gigante de la aviación comercial Boeing se prepara para asumir el control de las actividades civiles de la brasileña Embraer, en el marco de lo que será una empresa conjunta valuada en u$s 4750 millones.

El nuevo grupo, que será controlado en un 80% por Boeing y de este modo estará bajo la supervisión directa del CEO, Dennis Muilenburg, administrará las actividades de Embraer en el campo de la aviación comercial y de servicios, excluyendo el sector de la defensa y de la aviación ejecutiva. Así lo indicó un comunicado conjunto de los socios, tal como publicó la agencia AFP.

Sin embargo, todavía la asociación está sometida a un acuerdo final que deberá traspasar la aprobación del gobierno brasileño, que desde la privatización de Embraer en 1994 conserva acciones que le dan poder de veto en cuestiones estratégicas de la firma.

De aprobarse, el grupo pasará a competir de manera más contundente con el grupo europeo Airbus. "Las dos empresas se van a posicionar para ofrecer un portafolio completo de aviones comerciales altamente complementario, de 70 a más de 450 asientos, aparte de aviones de carga", reflejó el comunicado. Además, le brinda la posibilidad a Boeing de completar su portafolio con aparatos con una capacidad de hasta 150 asientos.

Esto se da en paralelo a la alianza sellada entre las competidoras directas de ambas compañías: Airbus y el canadiense Bombardier que sellaron un acuerdo para fabricar aviones de medio alcance C Series, justamente los competidores de Embraer. "La combinación de negocios con Boeing debe generar un nuevo círculo virtuoso para la industria aeroespacial brasileña, con mayor potencial de ventas, aumento de producción, generación de empleo y renta, inversiones y exportaciones, agregando valor para clientes accionistas y empleados", aseguró el presidente de Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva. Tal como acordaron, el área de defensa y de aviación ejecutiva de Embraer no formará parte del nuevo grupo, pero se comunicó que las dos firmas crearán una segunda estructura conjunta para "promocionar productos y servicios de defensa".

La expectativa es que la asociación sea contabilizada desde inicios de 2020 en el capital de Boeing. Embraer se posiciona como el tercer constructor aeronáutico a nivel mundial, con un volumen de negocios de alrededor de unos u$s 6000 millones y cerca de 16.000 empleados. La compañía fue privatizada en 1994. En tanto, su nueva dueña, la estadounidense Boeing, es un gigante aeroespacial que durante el primer trimestre de este año reportó ganancias por alrededor de u$s 2500 millones, lo que significaría un 56,9% más que en igual período de 2017. Los ingresos subieron 6,5% hasta u$s 23.400 millones en el período.