NH abrirá el primer hotel de cadena internacional en San Luis

Antes de fin de año, la provincia de San Luis contará con su primer hotel de una cadena internacional. La española NH prevé abrir su 14º hotel de la Argentina en la ciudad de La Punta, a 15 kilómetros de la capital puntana, de la mano de la argentina Urbanum Desarrollo Sustentable, a cargo de la inversión y del proyecto.

El hotel, que contará con 80 habitaciones y dos suites, llevará el nombre de NH La Recova, ya que se fachada emulará al edificio de La Recova original que estaba ubicada en la actual Plaza de Mayo porteña. Demandará entre u$s 8 millones y u$s 10 millones y tendrá un restaurante para 60 cubiertos, sala de reuniones, business center y gimnasio, además de acceso a los amenities de un club de campo próximo a desarrollarse.

En ese mismo lugar, frente al predio donde se levanta el hotel, se encuentra el Cabildo, una réplica del original que se erigía en la principal plaza del país y del que hoy sólo se conserva una parte en Buenos Aires.

"Firmamos con la cadena NH porque creemos que es la que mejor aplicaba al proyecto, que tendrá 4.700 m2 cubiertos, 2.059 m2 de terrazas y 7.900 m2 en jardines", explicó Guillermo Marchionni, presidente de Urbanum, que desarrolla el emprendimiento con tres socios.

La empresa construye frente al hotel, además, un centro de convenciones, el más grande de San Luis, que operará por cinco años, renovables por cinco más, por acuerdo con el gobierno puntano. Tendrá 4.760 m2, con un salón de 1.600 m2 para 1.600 personas, adaptable a diversos eventos, incluso como microestadio deportivo. "Analizamos contratar a un gerenciador con experiencia en el negocio de eventos para atraerlos a La Punta. El gobierno de San Luis también es un gran generador y consumidor de congresos y eventos", comentó Marchionni.

En un predio lindero avanzan además en el desarrollo de un club de campo de 60 hectáreas, con lagos, Club House y tres tipos de lotes, de 650 a 1.000 m2, que incluyen desde condominios fabricados por ellos hasta una zona donde se recreará un pueblo, y con varias actividades deportivas, como tenis, piscina y spa, al que tendrán acceso los huéspedes del hotel. En breve preparan su lanzamiento para comercializarlo.

Los proyectos apuntan a varios mercados. "La Punta es la ciudad más joven de la argentina, tiene 12 años y menos de 20.000 habitantes, pero cuenta con la Universidad de La Punta y se está construyendo el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), cinco veces más grande que el de Buenos Aires. Además, San Luis está teniendo mucha migración de otras provincias, empresarios Pyme que radican sus industrias u otras empresas más grandes", precisó. Los proyectos apuntan así a empresarios, gente relacionada a la universidad o al nuevo centro de alto rendimiento próximo a inaugurarse.

Marchionni fue uno de los primeros emprendedores de Endeavor y el creador de Ceicom, una firma de IT que vendió a Indra en 2010. En este proyecto, bajo Urbanum, tiene tres socios: Damián Ferreyra (hijo de uno de los fundadores de Rodizio), Juan Manuel Aragonés (ex gerente Comercial de Garbarino) y Gabriel De la Fuente (del mundo financiero).