Musk llevará un automóvil Tesla a Marte

Elon Musk, CEO de SpaceX, avanza en su intención de llevar un Tesla Roadster a Marte. El empresario subió una fotografía del vehículo en el interior de su cohete Falcon Heavy.

"Un coche rojo para el planeta rojo", escribió Musk en su perfil de Instagram.

"Los vuelos de prueba de los nuevos cohetes suelen incluir cargas simuladas, como bloques de cemento o de acero. Eso es muy aburrido. Por supuesto, lo aburrido es terrible, así que hemos decidido utilizar algo más inusual. Nuestra carga será un Tesla Roadster reproduciendo Space Oddity (de David Bowie), que orbitará Marte en una trayectoria elíptica durante mil millones de años".

El Roadster llevará consigo una copia de la novela de Douglas Adams The Hitchhikers Guide to the Galaxy y una firma con las palabras "No tengas miedo".