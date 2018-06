Mundial sobre ruedas: Hyundai se quedó con el meganegocio del transporte de equipos en Rusia

Encargarse de la flota de vehículos que trasladará a las 32 selecciones de fútbol que participan del Mundial de Rusia y a los altos dirigentes y funcionarios que presenciarán los partidos implica un desembolso muy importante para una compañía, pero también una gran exposición difícil de medir en dinero. Sólo una automotriz tendrá esa función para brillar en la Copa del Mundo: la coreana Hyundai. La firma tiene una inversión presupuestada para el evento de entre u$s 22 millones y u$s 44 millones como los principales sponsors, pero además aportará 32 micros para los futbolistas y los cuerpos directivos de cada uno de los país participantes, y 1000 autos de diversos modelos para la FIFA y algunos dirigentes, que incluyen para unos pocos, a los de la marca de lujo de Hyundai llamada Genesis, reservada para presidentes y funcionarios importantes que sean parte de las delegaciones.

Según comentaron fuentes de la terminal coreana a El Cronista, todos los micros son iguales. Incluso están ploteados con las mismas imágenes pero cada uno tiene la bandera del país que traslada, con un slogan que lo representa. Las frases surgieron de un concurso que la compañía hizo entre el público llamado "Be There With Hyundai". Los aficionados cuya frase resultó ganadora viajarán a Rusia 2018. En la Argentina, el elegido entre 16.000 participantes fue un joven que ideo el slogan "Unidos por una ilusión". Los equipos con los que jugará en primera ronda la Selección Nacional llevan otras frases como "Pequeño país, grandes sueños" (Croacia), "Las alas del orgullo africano" (Nigeria) y "Hagamos realidad nuestro sueño" (Islandia).

Entre la flota de autos que Hyundai puso a disposición de los organizadores del Mundial, la mayoría son Creta, Tucson, Santa Fe y H1, todos modelos globales que se venden en Argentina. La automotriz está incrementando las ventas por el ingreso de mayor cantidad de unidades desde que se abrieron las importaciones y hoy representa un 0,4% entre los patentamientos.

En Rusia, también puso a disposición autos de los nuevos Accent y Kona, que la firma asegura que se comenzarán a vender en el país a partir del año próximo.

Los dirigentes más importantes, presidentes y políticos de diferentes países que se trasladarán por las sedes de este Mundial, tendrán la posibilidad de hacerlo en algunos modelos de la marca de lujo de Hyundai llamada Genesis. Estos son vehículos ejecutivos de alta gama del tipo limusinas. Entre ellos está el G80, un modelo que en la Argentina es utilizado por diplomáticos de la embajada coreana.

La presencia de Hyundai en el Mundial de fútbol de este año es parte de un acuerdo global que la compañía tiene con la FIFA, que comenzó en Corea-Japón 2002 y se extiende hasta Qatar 2022. Es la automotriz oficial y uno de los siete socios FIFA que existen.

La marca no se limita a prestar los autos sino que además estará presente en los 11 fan fest del Mundial a los que asisten millones de personas. Por caso, más de cinco millones de fanáticos vivieron el mundial en los Fan Fest de Brasil en 2014.

La marca otorga además el premio Hyundai Young player award, que en la última Copa del Mundo se le otorgó a Paul Pogba, una estrella del equipo francés.