Motorola busca ganar más mercado con un nuevo teléfono

Motorola apunta a ganar una mayor participación de mercado con un nuevo producto: el Moto G5S Plus Edición Especial, con el que ofrece, asegura, un teléfono de gama media con características de alta gama. Así, busca continuar con un crecimiento a altas tasas, algo que logró hacer tras el lanzamiento, en agosto pasado, de la familia Moto C, la de menor precio de la marca (desde $ 3000), en el segmento más masivo, donde no tenía participación. "Con ese lanzamiento, logramos duplicar nuestra participación de mercado en un año y consolidarnos como segundo jugador del mercado", destacó Germán Grecco, gerente General de Motorola Argentina.

El nuevo equipo Moto G5S Plus, que ya se vende en retail a $ 10.000 y con algunas operadoras a $ 9.000, ofrece varias novedades, como una cámara dual, que solía tener sólo los modelos de alta gama, de 13 MP, con un software especial de mejoramiento de fotos; tiene un diseño metálico y una pantalla Full HD de 5,5". Cuenta con un procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 1, 3 GB de RAM y velocidades 4G LTE. También ofrece una batería de 3000 mAh y con lector de huellas digitales, que permite desde desbloquear el teléfono hasta efectuar pagos móviles.